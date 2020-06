DTM, Test Nurburgring, Day 4: Rast e Audi chiudono al comando

René Rast conclude in testa anche la parte pomeridiana dell'ultima giornata di test del DTM al Nürburgring, dopo che il Campione in carica aveva condotto la sessione del mattino con la sua Audi RS 5.

Come nei giorni scorsi, i tempi non si sono abbassati nemmeno oggi dopo la pausa pranzo, seppur il portacolori del Team Rosberg abbiamo comunque girato appena un paio di decimi più alto rispetto al primato stabilito alle ore 12;00.

Per altro il pomeriggio ha portato anche l'acqua dai Monti Eifel e per diverso tempo il gruppetto ha atteso ai box, per poi ricominciare a spingere con le slick negli ultimi 60'.

Un altro fatto curioso di queste prove è che con l'alternanza di turni al volante, i piloti si sono ritrovati a condurre auto con le livree dei rivali, sia in Audi che in BMW (ma qui le didascalie delle foto possono aiutare nel riconoscimento).

Rast termina quindi in vetta in 1'19"290 (contro l'1'19"028 della prima parte di prove odierne), che però non è il record di questi test, stabilito ieri da Ferdinand Habsburg in 1'18"9.

Doppietta Audi anche in serata grazie Nico Müller, che porta la RS 5 del Team Abt Sportsline seconda a 0"138 dal leader con una manciata di centesimi su Lucas Auer, il migliore dei piloti BMW.

Dietro all'austriaco c'è l'ottimo Jonathan Aberdein, che quindi in appena due giorni pare essersi trovato subito a proprio agio con la M4 del Team RBM nonostante avesse saltato i test di lunedì e martedì, confinato nella sua casa sudafricana per via delle restrizioni sui viaggi causa Coronavirus.

Un'altra bella sorpresa di questo giovedì di lavoro è Harrison Newey. Il figlio del celebre progettista della Red Bull, Adrian, ha approfittato della possibilità che gli ha fornito il Team WRT per allenarsi in attesa del suo ritorno in azione con le monoposto.

Al volante della Audi RS 5 preparata dalla squadra belga, l'inglese si è ben distinto fin dalle prime ore, terminando in Top5 con il tempo di 1'19"786, ossia appena 15 millesimi peggio del crono registrato al mattino.

Dalla WRT hanno comunque fatto sapere che si è trattato di un'uscita singola, approfittando del fatto che Ed Jones non è riuscito a muoversi da Dubai, sempre per i problemi di spostamento dovuti al Covid-19, lasciando da soli a lavorare i compagni di squadra Habsburg e Fabio Scherer.

L'austriaco ha preso in mano il volante al pomeriggio dell'Audi RS 5 "Test Car", poiché quella da lui condotta ieri ha riportato un problema tecnico irrisolvibile nell'immediato. Alla fine il nobile chiude con il nono tempo, così come Scherer stamattina.

Dopo il forfait di martedì, Loic Duval ha spernacchiato il dolore alla clavicola infortunata in una caduta dalla mountain bike e si è riseduto sulla Audi del Team Phoenix con cui ottiene il sesto crono, davanti a Robert Kubica.

Il polacco ha svolto quattro giorni di intenso lavoro per imparare al meglio tutto sulla BMW M4 privata della ART Grand Prix e alla fine ha messo insieme un quantitativo immenso di tornate con tempi che sono via via migliorati nel corso delle giornate.

Pomeriggio in salita invece per gli altri due portacolori BMW, Timo Glock e Philipp Eng, che si ritrovano ottavo e decimo con le rispettive M4; il tedesco si è preso 1"7 da Rast, l'austriaco invece non ha segnato alcun tempo valido per rientrare in graduatoria.

TEST DTM - DAY 4: classifica del pomeriggio

Pos Nome Distacco Best Lap Auto Giri 1 René Rast 1:19.290 1:19.290 Audi RS5 2 Nico Müller +0.138 1:19.428 Audi RS5 3 Lucas Auer +0.186 1:19.476 BMW M4 4 Jonathan Aberdein +0.411 1:19.701 BMW M4 5 Harrison Newey +0.496 1:19.786 Audi RS5 6 Loic Duval +0.755 1:20.045 Audi RS5 7 Robert Kubica +0.898 1:20.188 BMW M4 8 Timo Glock +1.703 1:20.993 BMW M4 9 Ferdinand Habsburg +1.844 1:21.134 Audi RS5 10 Philipp Eng - - BMW M4