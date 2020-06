DTM, Test Nurburgring, Day 4: Rast al top al mattino con l'Audi

René Rast chiude al comando la prima parte dell'ultima giornata di test del DTM al Nürburgring, dove piloti e squadre stanno preparando le ultime cose in vista della stagione 2020.

Il Campione in carica della serie turismo tedesca ha girato in 1'19"028 con l'Audi RS 5 del Team Rosberg, staccando per 0"165 la BMW M4 di Timo Glock e per un paio di decimi anche quella di Jonathan Aberdein, che sta cercando di recuperare il tempo perso essendo arrivato solamente martedì sera in Germania.

La classifica risulta essere piuttosto corta, con le Audi di Mike Rockenfeller (Team Phoenix) e Robin Frijns (Team Abt Sportsline) che vanno a completare la Top5 in tre decimi di ritardo dal leader.

Altri miglioramenti significativi in termini cronometrici li compie Robert Kubica, che abbassa ancora i propri tempi portando la BMW M4 privata della ART Grand Prix in sesta posizione con meno di mezzo secondo di distacco da Rast, tenendosi dietro quella di Lucas Auer.

In casa Team WRT c'è invece un volto nuovo: Harrison Newey oggi sta provando una delle due Audi RS 5 della squadra belga, che lo ha portato al Ring per una nuova esperienza. L'inglese chiude a 0"733 dalla vetta, mentre alle sue spalle c'è Fabio Scherer, che si divide il volante della seconda vettura privata con Ferdinand Habsburg.

La sessione pomeridiana comincerà alle ore 14;00 e proseguirà fino alle 18;00.

TEST DTM - DAY 4: classifica del mattino