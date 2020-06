DTM, Test Nurburgring, Day 2: Habsburg al comando in mattinata

Ferdinand Habsburg regala il primato all'Audi al termine della sessione di test che questa mattina i piloti del DTM hanno affrontato su un Nürburgring in condizioni da... Nürburgring!

La fittissima nebbia ha accolto i protagonisti della serie turismo tedesca, che in orario hanno comunque cominciato il secondo giorno di lavori in vista della stagione 2020.

Dopo una prima parte di giri veloci, tutti hanno dovuto alzare il piede per via dell'umidità e del bagnato, riuscendo solamente prima della pausa pranzo a ricominciare a stabilire dei crono in linea con quello che è il passo gara/qualifica della versione Sprint del 'Ring.

Habsburg ha terminato al comando con la RS 5 privata del Team WRT #62 percorrendo i 3,6km in 1'19"319, con appena 0"010 di vantaggio sulla BMW M4 di Philipp Eng (Team RBM), che nelle prime battute non era stato fra i più rapidi.

Prima uscita stagionale per Jamie Green con l'Audi RS 5 e il portacolori del Team Rosberg ottiene subito un ottimo terzo tempo a 0"184 dalla vetta, avendo subito dietro la BMW di Marco Wittmann (Team RMG) e l'Audi di Loïc Duval a completare la Top5.

Tre decimi invece di ritardo per gli altri due ufficiali dei Quattro Anelli, ossia Mike Rockenfeller (Team Phoenix) e Nico Müller (Team Abt Sportsline).

Robert Kubica riesce per la prima volta ad abbattere il muro dell'1'20 scendendo ad 1'19"783 come miglior prestazione, che attualmente vale al polacco della ART Grand Prix il sesto tempo a bordo della BMW privata griffata Team Orlen che pian piano gli dà sempre più confidenza.

Completano la classifica Lucas Auer, alla prima esperienza con la BMW del Team RMG, e Fabio Scherer sulla seconda Audi RS 5 privata del Team WRT.

Nel pomeriggio si ricomincerà a girare alle 14;00 andando avanti fino alle 18;00.

TEST DTM - DAY 2, Classifica ore 12;00

Pos. Nome Tempo Best Lap Auto 1 Ferdinand Habsburg 1:19.319 1:19.319 AUDI RS5 DTM 2 Philipp Eng 00.010 1:19.329 BMW M4 DTM 3 Jamie Green 00.184 1:19.503 AUDI RS5 DTM 4 Marco Wittmann 00.262 1:19.581 BMW M4 DTM 5 Loic Duval 00.268 1:19.587 AUDI RS5 DTM 6 Mike Rockenfeller 00.300 1:19.619 AUDI RS5 DTM 7 Nico Müller 00.360 1:19.679 AUDI RS5 DTM 8 Robert Kubica 00.464 1:19.783 BMW M4 DTM 9 Lucas Auer 00.684 1:20.003 BMW M4 DTM 10 Fabio Scherer 00.750 1:20.069 AUDI RS5 DTM