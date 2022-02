DTM | Schubert e Walkenhorst con le nuove BMW M4 GT3

Carica lettore audio

La BMW M Motorsport ha svelato i piloti che prenderanno parte alla stagione 2022 del DTM con le nuove BMW M4 GT3.

Due vetture verranno gestite a testa dai team Schubert Motorsport e Walkenhorst Motorsport: sulle prime due andranno al confermato Sheldon Van Der Linde e al rientrante Philipp Eng, mentre le altre verranno affidate alla certezza Marco Wittmann e al nuovo acquisto Esteban Muth.

“Entrare nel DTM per la Schubert Motorsport è una grande pietra miliare e un orgoglio - ha detto il team principal Torsten Schubert - E' una delle serie più belle del mondo e le corse sono di livello professionistico altissimo da sempre".

D'accordo anche il suo collega, Henry Walkenhorst: "Il 2021 è stato positivo, abbiamo ottenuto due vittorie e podi, per cui potremo ripartire da lì con le nuove BMW M4 GT3. Siamo molto orgogliosi di schierarle quest'anno”.

Franciscus Van Meel, AD di BMW M, ha aggiunto: "Il DTM è una piattaforma importante di riferimento non solo per lo sport, ma anche per il marchio. Siamo carichi per presenziare sui più bei circuiti al mondo e nelle migliori gare, intraprendendo anche attività correlate”.

Andreas Roos, nuovo capo di BMW M Motorsport, ha chiosato: "Siamo entusiasti di vedere le nostre nuove M4 nelle gare sprint del GT3 con il DTM, una serie di altissimo livello alla quale prenderemo parte con due team molto esperti".