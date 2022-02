DTM | David Schumacher sulla Mercedes di Winward nel 2022

Carica lettore audio

David Schumacher farà il suo esordio nel DTM per la stagione 2022.

Il tedesco, figlio di Ralf e nipote di Michael, approda in Winward Racing per condurre la Mercedes-AMG GT3, auto che aveva già avuto modo di provare nei test per i giovani al termine dell'anno scorso.

Compito non facile per la sua prima uscita con le ruote coperte, anche perché i suoi compagni saranno il Campione in carica, Maximilian Götz, e Lucas Auer, i quali sono ufficiali Mercedes e che comunque gli potranno dare una mano in fase di crescita.

Lucas Auer, Mercedes AMG Team Winward Mercedes AMG GT3 Photo by: Alexander Trienitz

"Provengo da una serie che è completamente differente e le GT3 richiedono uno stile di guida molto più pulito delle monoposto visto il loro peso - spiega Schumacher - All'inizio l'ABS è stato uno choc per me, non sapevo minimamente come gestirlo".

"Dopo però sono riuscito a prendere le misure alla Mercedes velocemente e guidarla è un piacere. So che avrò tantissimo da imparare in un campionato di livello incredibilmente alto".

"L'obiettivo per il mio primo anno qui è capire tutti i dettagli e adattarmi in fretta, con Lucas e Maxi avrò due compagni di esperienza che potranno darmi una mano ad orientarmi".

Christian Hohenadel, team principal della Winward, ha aggiunto: "Tutti conosciamo il livello del DTM, dunque da questo punto di vista è chiaro che David dovrà imparare a conoscere tutto e tutti".

"Con la nostra esperienza gli daremo il supporto di cui ha bisogno, ma sono convinto che col suo talento ci darà soddisfazioni, anche perché è uno che sa come raportarsi col giusto spirito in squadra. Sono certo che ha le caratteristiche giuste per affrontare questa sfida".