DTM | Paura per Fraga, Ferrari a fuoco in Qualifica!

Grande spavento per Felipe Fraga durante le Qualifiche 2 del DTM al Lausitzring.

Il brasiliano era appena uscito per effettuare il proprio tentativo di assalto alla Pole Position, quando sulla sua Ferrari griffata Red Bull si è verificato un problema tecnico.

Nemmeno il tempo di comunicare via radio col box che qualcosa non andava, che la 488 ha cominciato a fumare e poi a sprigionare fiamme dal posteriore.

Una scena che ha ricordato tante simili viste nei cartoni animati, quando sulle macchine appaiono i retrorazzi; in questo caso, però, era tutto vero e Fraga si è dovuto fermare per uscire frettolosamente dall'abitacolo.

Nonostante l'intervento dei commissari di percorso armati di estintori, è servito parecchio tempo per domare l'incendio che ha divorato il retrotreno della vettura del Cavallino Rampante.

Un Fraga disperato per l'accaduto ha fatto rientro a testa bassissima ai box della AF Corse, col team che ovviamente dovrà ritirare il mezzo #74 del sudamericano visti gli ingenti danni riportati e l'impossibilità di ripararli in tempo per Gara 2, prevista per le 13;30.

Felipe Fraga, la Ferrari 488 GT3 Evo di AF Corse in fiamme Photo by: Andreas Beil

"Purtroppo non sappiamo ancora cos'è successo di preciso, a parte quello che si è visto in TV - ha commentato l'ingegner Ron Reichert dal muretto del team piacentino - Felipe ci ha detto subito che qualcosa non funzionava bene, poi si sono sprigionate le fiamme".

"Il pilota ha fatto il possibile per cercare di salvare l'auto, aiutando a spegnere il fuoco con gli estintori dei commissari. Una mossa da sottolineare in un momento così concitato per lui".

"Non è mai bello vedere una macchina a fuoco, l'importante è che Felipe stia bene, faremo il possibile per recuperare la vettura".

Dopo l'interruzione con l'esposizione della bandiera rossa, visto il fumo nero che si era alzato dalla Ferrari in quei frangenti, le prove sono ricominciate e Sheldon Van Der Linde ha centrato la Pole con la BMW M4 della Schubert Motorsport, battendo l'Audi di René Rast (ABT) e la Mercedes di Maro Engel (GruppeM Racing).

Mirko Bortolotti ha piazzato in seconda fila la Lamborghini di GRT, con Nick Cassidy settimo al volante della seconda Ferrari di AF Corse marchiata AlphaTauri.