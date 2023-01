Dakar | Sainz perde oltre 30 minuti per un guasto meccanico

Carica lettore audio

La Dakar può riservare sorprese in ogni angolo, ogni curva, ogni centimetro del suo percorso. Può dare, ma può anche togliere. E questo è quanto accaduto oggi a Carlos Sainz.

Il pilota di Audi Sport, mentre era intento a lottare per la vittoria della Tappa 3 dell'edizione 2023 del rally raid che si tiene in Arabia Saudita, quando al chilometro 213 è stato costretto a fermarsi.

El Matador ha avvertito un problema al posteriore: in effetti la sua RS Q e-tron E2 aveva un guasto alla sospensione posteriore sinistra. Per questo lui e il suo navigatore Lucas Cruz si sono fermati in un tratto sabbioso per cercare di sistemare il guasto meccanico.

Le operazioni sono durate più di mezz'ora, quasi 40 minuti. Una volta concluse, Sainz e Cruz hanno potuto riprendere la propria marcia e cercare di minimizzare le perdite in termini di tempo per rimanere in lotta per la vittoria in questa edizione della Dakar.

Sino a poco prima del guasto, Sainz e Cruz stavano non solo lottando per la vittoria di tappa con Yazeed Al-Rajhi, ma addirittura incrementando il vantaggio nella classifica generale nei confronti dei primi inseguitori, ovvero Nasser Al-Attiyah e Mathieu Baumel, l'equipaggio di punta di Toyota Gazoo Racing South Africa.

Con questo inconveniente i due spagnoli di Audi Sport dovranno ricostruire quanto di buono fatto fino a qui e cercare di limitare i danni, almeno nella tappa di oggi. Quel che è certo, è che Sainz perderà la leadership della classifica generale alla fine di questa speciale.