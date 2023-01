Dakar | Moto, Tappa 3: Sanders lascia il segno, Brabec si ritira

Carica lettore audio

A quanto pare Daniel Sanders ieri ci aveva visto giusto. Il pilota della GasGas aveva rinunciato alla vittoria nella seconda tappa della Dakar 2023, preferendo garantirsi una buona posizione di partenza per quella odierna, che prevedeva 447 km cronometrati da Alula ad Ha'Il e nella quale la navigazione avrebbe dovuto iniziare ad avere un peso.

Ancora una volta, l'australiano si è confermato il più in forma e probabilmente il più lucido in questi primi giorni della Dakar. Dopo il secondo posto nel Prologo e la prima tappa che gli era stata portata via solo per un eccesso di velocità che gli era costato due minuti, questa volta ha centrato il bersaglio, prendendosi così anche la vetta della classifica generale.

Comandando praticamente dall'inizio alla fine, Sanders si è presentato sul traguardo di Ha'Il con un margine di 5'23" nei confronti di Kevin Benavides, ma soprattutto con 12'51" sul precedente leader Mason Klein, che ha dovuto aprire la pista ed ha chiuso con il sesto tempo. Con la vittoria di tappa di ieri, grazie al nuovo regolamento, il pilota statunitense ha ricevuto però un abbuono di 5'52" e quindi nella generale ha conservato il secondo posto, staccato di 4'04" da Sanders. Benavides invece è terzo con la sua KTM a 4'53".

Dopo il vincitore della passata edizione, Sam Sunderland, la gara oggi ha perso un altro dei suoi principali protagonisti tra le due ruote. La terza tappa ha messo la parola fine alle velleità del campione 2020 Ricky Brabec. Lo statunitense della Honda, che resterà nella storia per essere il pilota che aveva fermato la striscia di 18 successi della KTM, è stato vittima di un incidente al km 274 ed è stato evacuato in elicottero perché manifestava un forte dolore al collo (i primi esami avrebbero escluso fratture). Un vero peccato, visto che fino a quel momento era secondo nella speciale odierna.

Tra quelli che invece sono arrivati in fondo e si sono messi in evidenza non si può non citare il suo connazionale Skyler Howes, perché il pilota dell'Husqvarna è riuscito a confermare il terzo posto centrato anche nella tappa di ieri. Alla fine ha chiuso con un gap di 9'33" da Sanders, ma anche lui ha potuto usufruire di un abbuono di 3'14", quindi nella generale è risalito fino al quarto posto a 8'35" dall'australiano.

Al quarto posto di tappa troviamo un Joan Barreda che ancora una volta è stato bravissimo a stringere i denti, come ha fatto in tante occasioni nella sua carriera. Ieri si è fratturato l'alluce sinistro contro una roccia, ma il pilota della Honda è riuscito comunque a tenere il passo dei migliori, pur incassando 11'29" da Sanders. Un risultato che lo pone al quinto posto nella generale, con 10'37" di ritardo e con un margine di 23" nei confronti della KTM di Toby Price, che oggi lo ha seguito anche nella classifica di tappa.

Detto del sesto tempo di Klein, la classifica di giornata prosegue poi con le due Honda di Pablo Quintanilla e di Adrien Van Beveren, che sono anche i due piloti che seguono nella generale, con il francese che però ha visto il suo gap crescere già fino a 21'30". La top 10 della generale prosegue poi con un Matthias Walkner fin qui piuttosto in ombra e con un Ross Branch che con la sua Hero invece sta pian piano riscalando la classifica dopo i troppi errori commessi nella prima tappa.

Tra i grandi protagonisti di oggi, infine, va segnalato anche Paolo Lucci, perché il pilota italiano è stato capace di staccare il 15° tempo assoluto, con un gap di soli 19'30", e in questo modo si è preso la palma di vincitore di tappa per quanto riguarda la classe Rally 2. Una bella soddisfazione per il portacolori del Bas World KTM Racing Team, che ora è 21° nella generale, con la top 20 alla sua portata, ma soprattutto comanda la classifica della Rally 2.

Purtroppo, non tutti i piloti sono stati in grado di raggiungere il traguardo di Ha'Il a causa di un peggioramento delle condizioni climatiche. L'organizzazione ha quindi deciso di fermare al CP2 (km 335) ed al CP3 (km 377) i concorrenti che erano ancora in gara. Questo non avrà un impatto sulla classifica per i piloti che avevano già raggiunto il traguardo, che conserveranno i loro tempi. Per tutti gli altri, ci sarà un tempo imposto calcolato in base alla media realizzata nella prima parte della tappa.

Per quanto riguarda i Quad, che erano ancora piuttosto indietro sul percorso quando la gara è stata fermata, l'unica certezza è che è arrivata la terza affermazione in tre giorni del francese Alexandre Giroud, che ha dimostrato ancora una volta che non è un caso se è il campione in carica. Al momento però non è stata ancora stilata una classifica generale, anche se chiaramente a comandare è sempre il transalpino.

Dakar 2023 | Classifica generale moto dopo la terza tappa

Pos Pilota Moto Tempo/Gap Penalità 1 Daniel Sanders GasGas 14.05’38” +2'00" 2 Mason Klein KTM +4'04" +2'00" 3 Kevin Benavides KTM +4'53" +1'00" 4 Skyler Howes Husqvarna +8'35" 5 Joan Barreda Honda +10'37" +1'00" 6 Toby Price KTM +11'00" 7 Pablo Quintanilla Honda +16'56" +2'00" 8 Adrien Van Beveren Honda +21'30" 9 Matthias Walkner KTM +22'02" 10 Ross Branch Hero +23'42"