Dakar, Peterhansel: "Buon avvio, ma la gara è ancora lunga"

L'esperienza conta più della velocità pura alla Dakar e, dopo due tappe, Stephane Peterhansel è in testa alla classifica generale auto, con il suo compagno Carlos Sainz secondo a 6'37" ed il vincitore di tappa, Nasser Al-Attiyah, terzo a 9'14".

Anche dopo aver aperto la strada nella seconda parte della tappa, Stephane Peterhansel ha segnato il secondo miglior tempo di giornata, superando il compagno di squadra Carlos Sainz (rallentato da un problema al turbo) e prendendo la testa della classifica generale.

"Rispetto alla prima tappa, il deserto era molto più aperto. E' stata una speciale molto bella, con molte dune morbide e piste veloci. All'inizio c'era una sorta di preoccupazione, perché era la prima volta che quest'anno ci trovavamo di fronte alla dune e la macchina aveva il serbatoio pieno, quindi era piuttosto pesante", ha detto Peterhansel.

"Insieme ad Edouard (Boulanger) abbiamo fatto un buon lavoro: la priorità numero uno era non fare errori e non rimanere bloccati. Una volta superate le dune, ho potuto spingere e sono stato molto contento della velocità della macchina".

"La navigazione oggi non è stata così difficile, ma bisogna essere sempre molto concentrati sul roadbook. Edouard è andato molto bene. Abbiamo fatto forse cento metri di troppo, ma non è molto in rapporto alla difficoltà della tappa".

"In termini di strategia, arrivare secondi oggi è un bene, perché domani toccherà ad Al-Attiyah aprire la pista in una speciale con tante dune. Quindi penso che siamo nella posizione giusta".

Il leader della Dakar 2021 sembra quindi piuttosto soddisfatto di questo suo avvio.

"L'anno scorso siamo arrivati terzi, ma abbiamo fatto troppi errori di navigazione nella prima settimana e l'abbiamo pagato. Quest'anno siamo partiti con il piede giusto. E' una buona partenza, ma la gara è ancora lunga".