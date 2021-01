Dakar, Barreda: "25 vittorie? Non me lo sarei mai sognato"

Joan Barreda è più che pronto a lasciare il segno nella Dakar 2021, che potrebbe essere la sua ultima in moto. Il pilota di Castellon ha già chiarito le sue intenzioni nel Prologo di sabato scorso, ma oggi ha presentato definitivamente la sua candidatura alla vittoria finale, che gli è sempre sfuggita nelle 10 partecipazioni precedenti.

Dopo aver perso più di 15 minuti nella speciale di domenica, essendo costretto ad aprire la "pista" insieme al compagno di squadra Ricky Brabec, Barreda ha approfittato della 20esima posizione nell'ordine di partenza odierno per imporre un ritmo stellare fin dai primi chilometri della seconda tappa, da Bisha a Wadi Ad-Dawasir, la prima con la presenza di dune in questa 43esima edizione.

La 25esima vittoria di tappa di "Bang Bang" lo pone alla pari di Marc Coma (cinque volte vincitore della Dakar) come quarto pilota con il maggior numero di affermazioni di tappa della storia.

"La verità è che sono molto contento di queste 25 vittorie... Meglio che niente (ride)! All'inizio non ci presi molta attenzione, ma quando guardi i nomi che mi circondano, è un qualcosa che non avrei mai sognato di poter realizzare", ha detto Barreda oggi, parlando con Motorsport.com.

"E' stata un'ottima speciale. Siamo stati costretti ad attaccare dall'inizio alla fine e la verità è che ho iniziato bene. Comunque è solo la seconda tappa e domani sarà di nuovo una giornata complicata, quindi dobbiamo stare calmi, rimanere concentrati e cercare di non commettere errori gravi con il passare dei giorni".

Tuttavia, Barreda ha ancora in mente la giornata complicata di domenica, nella quale crede ancora che ci sia stato un guasto nel GPS dell'organizzazione (che durante la notte ha modificato i risultati, ma non tanto quanto avrebbe voluto lo spagnolo).

"Non dobbiamo dimenticare che ieri è stata una giornata difficile. Abbiamo perso molto tempo, penso ancora a causa di un errore del GPS e domani sarà una giornata complicata, ma cercheremo di perdere meno tempo stavolta", ha concluso.

Brabec sempre prudente, Benavides staccato ma contento

Da parte sua, Ricky Brabec, vincitore dello scorso anno che a sua volta oggi ha scalato la classifica con il secondo posto di tappa, ha chiarito che quest'anno bisognerà avere pazienza.

"Purtroppo oggi non siamo riusciti a vincere, ma non so se vincerò altre tappe nel resto della Dakar. Ieri ci ha fatto molto male, ma sarà una Dakar molto lunga, quindi faremo del nostro meglio per finire ogni tappa e recuperare il tempo perduto. E' solo il secondo giorno, ne mancano altri 10 e in questo momento credo che siamo in una buona posizione. Dobbiamo essere furbi e continuare a lavorare", ha detto.

"Quella di oggi era una speciale molto veloce e pensavo che fosse impossibile recuperare, anche perché la navigazione non mi è sembrata così difficile. Ma è diverso quando si apre la pista. Il mio compagno Kevin Benavides, che è uno che di solito la sa aprire molto bene, ha avuto una giornata difficile ed ha perso tempo insieme a Price. Sono felice e siamo pronti per il terzo giorno", ha aggiunto.

Proprio Benavides ha terminato la tappa a 28'58" ed ora è 13esimo nella generale, staccato di 15'04" da Barreda. "Partendo secondo, sapevamo che avrei potuto perdere tempo. Ho raggiunto Toby, che mi precedeva, siamo andati avanti insieme per un po', poi sono stato io ad aprire la pista per circa 300 km".

"Quindi sono molto contento del lavoro che ho fatto sulla navigazione e tutto il resto. Si perde molto tempo perché il roadbook è molto difficile e in alcune zone ci sono dei problemi a trovare i WayPoint. Il gioco però è questo e domani ne dovremo approfittare partendo più indietro".