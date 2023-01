Dakar | L'edizione 2023 scatta ancora nel 2022 con il Prologo

Carica lettore audio

La gara più dura del mondo è pronta a prendere il via in Arabia Saudita con la sua 45a edizione. Tuttavia, c'è qualcosa che lo rende ancora più speciale: la partenza avverrà ancora prima di dare il benvenuto al nuovo anno, con una tappa prologo di 13 chilometri per auto, moto, quad e camion.

Il 31 dicembre 2022, appena un'ora dopo la comparsa del sole all'orizzonte, le due ruote saranno le prime protagoniste dell'evento, poiché partiranno per l'avventura alle 8:15 ora locale (6:15 in Italia). Alle moto si aggiungeranno i quad, che partiranno in due manche separate, a distanza di 13 minuti l'una dall'altra, prima di lasciare il posto ai veicoli più pesanti.

L'ultimo giorno dell'anno, nomi come Carlos Sainz, Nasser Al-Attiyah e Sébastien Loeb inizieranno la loro Dakar dalle 11:00 del mattino [9:00 in Italia] al bivacco sulle rive del Mar Rosso, vicino alla città di Yanbu. Sarà un giro intorno al Sea Camp, dove l'intera carovana di gara è stata allestita per diversi giorni per preparare gli ultimi dettagli in vista di due settimane di azione frenetica.

Trattandosi di un Prologo, non sarà molto importante per la classifica, poiché la gara vera e propria arriverà l'1 gennaio 2023 con una prova speciale di 368 chilometri e 235 chilometri di trasferimento su un altro anello che ricondurrà al Sea Camp. Tuttavia, sarà fondamentale partire bene per portarsi questa dinamica positiva fino alla fine del rally, a Dammam, e salire sul podio.

Come indicato dagli organizzatori, il bivacco di "nuova concezione" ospiterà il palco dove verranno presentati i veicoli prima di gettarsi nella sabbia del deserto per 13 chilometri lungo la costa, molto vicino all'acqua del mare. Il prologo deciderà l'ordine di partenza della prima tappa: le dieci auto e le quindici moto più veloci sceglieranno il loro posizionamento in ordine inverso.