Dakar | Salvini: "Voglio scoprire cosa spinge a pagare per rischiare la vita"

Il sapore della prima volta è sempre speciale. La Dakar non lascia indifferenti, dall’atmosfera del bivacco alla prima notte in tenda, così come il primo shakedown della moto nelle dune del deserto saudita a 50 km dal bivacco.

Per Alex Salvini tutto è una bellissima novità. L’ex crossista, nonché Campione del Mondo Enduro E2 2013 e pluricampione italiano assapora già il debutto sulla Dakar quale pilota ufficiale Fantic. Al suo fianco il veterano Franco Picco, alla sua 29ᵃ partecipazione. Ieri la sua prima notte in tenda, oggi il test della sua Fantic Xef 450 Rally.

Che atmosfera si respira al bivacco?

“Mi guardo intorno e per me è tutto nuovo. La logistica e la macchina organizzativa della Dakar sono impressionanti. Non immaginavo una cosa simile. Ho incontrato anche tanti amici, ex crossisti e ex enduristi che non vedevo da tempo. È stato bello rivedersi”.

Emozionato per il debutto?

“Questa è forse l’unica corsa in cui l’esperienza conta più dell’abilità di guida. La velocità non serve se non sai navigare. Certo, può aiutare a fare la differenza, ma solo quando sai leggere il roadbook. Più parlo con le persone, più mi rendo conto che qui si parla un’altra lingua”.

Ha la fortuna di affiancare Franco Picco, una leggenda sulla Dakar. Che consiglio le ha dato?

“Mi ha detto di andare piano! (ride) Anche in Fantic mi dicono di andare piano! (e sorride ancora). Oggi nello shakedown mi è letteralmente esploso un pilota davanti. Si è sfracellato. Capisco quando mi esortano ad andare piano. Quanto a Franco, mi piacerebbe molto fare delle tappe insieme. Per fare esperienza senza lo stress del risultato”.

Franco Picco e Alex Salvini Photo by: Maria Guidotti

Che sensazioni le regala la moto?

“Per ora tutto molto bene ma siamo consapevoli che il progetto è ancora giovane. Corriamo con una moto standard che si può comprare in negozio. Il nostro obiettivo è finire e raccogliere dati per lo sviluppo della moto”.

Da dove nasce la passione per Dakar?

“Confesso che non sono mai stato un grande fan. Poi lo scorso anno ho avuto l’occasione di correre lo Swank Rally di Sardegna. E’ stato il primo contatto con il roadbook e devo dire che mi sono divertito molto”.

Cosa l’ha convinta a debuttare nel rally più massacrante al mondo?

“Stavamo parlando con Fantic per un ruolo da ambassador ma anche per un progetto sportivo off-road e poi è maturata l’idea di partecipare alla Dakar e ho colto l’occasione. Sono curioso di scoprire cosa spinge tante persone a pagare per rischiare la loro vita. Inizio a percepirne il sogno, l’avventura, il viaggio. Sono contento dell’accordo raggiunto con Fantic. È un grande stimolo poter collaborare all’interno di un progetto racing off-road così completo. In carriera ho disputato gare in varie discipline e il fatto di non dover correre esclusivamente per la vittoria, ma per contribuire allo sviluppo delle moto mi motiva moltissimo. Il progetto Dakar Rally era nella mia testa, ma mai avrei pensato di trovare subito un’occasione come questa. Per me è ancor più emozionante. Sarà un’avventura nuova e dovrò quindi imparare e scoprire come si naviga nel deserto e come condurre una moto da Rally”.

Cosa succede se se ne innamora?

“Mi vedrete ancora qui”.

Franco Picco e Alex Salvini Photo by: Maria Guidotti