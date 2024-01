Dakar | Grave incidente per Vingut: sarà operato d'urgenza

Durante la quinta tappa del Rally Dakar 2024, composta da 188 chilometri cronometrati e diverse centinaia di chilometri di collegamento dopo la maratona con due ore di assistenza, si è verificato un altro grave incidente per uno dei piloti spagnoli. Si trattava di Toni Vingut, che partecipava nella categoria quad, essendo l'unico spagnolo dei dieci iscritti a questa categoria di veicoli.

Il pilota di Ibiza era pronto a raggiungere la partenza della prova speciale di 527 chilometri, ma aveva fretta per quanto riguarda la tabella di marcia, quindi si è innervosito e ha rischiato troppo per essere alla partenza quando era il suo turno. Questo lo ha fatto cadere e ha riportato diverse fratture, tra cui il coccige e il braccio destro, dove ha riportato una frattura esposta.

Il corridore spagnolo ha dovuto recarsi al centro medico, dove è stato indirizzato direttamente all'ospedale Al-Hofuf per iniziare l'intervento chirurgico: "Ero in trasferimento, un trasferimento molto lungo di 500 chilometri, mi sono fermato un attimo, e quando sono ripartito il quad non si è avviato, non so cosa sia successo, forse un problema elettrico, e sono impazzito nel tentativo di ripararlo".

Photo by: A.S.O. #176 Toni Vingut, Visit Sant Antoni – Ibiza Yamaha

"Quando sono partito, sono arrivato alla partenza, alla fine del collegamento in ritardo, tutte le moto erano già partite, e tutte le auto stavano per partire, e se lo fanno, non lasciano partire le moto e i quad, bisogna farlo prima", ha detto lo spagnolo. "Per un pelo mi hanno fatto uscire, e di nuovo alla partenza mi ha deluso di nuovo, poi sono ripartito, mi sono innervosito, sono partito male e non ero ben concentrato".

"Avevamo un percorso veloce davanti, e quando sono andato a sinistra, tra le dune, ne ho scese diverse, e in fondo pensavo di essere a tavoletta", ha spiegato Toni Vingut. "Non ho visto bene, mi sembrava che fosse piatto, ho dato gas e sembrava che ci fosse una duna più tagliata, e mi sono trovato a volare, da molto in alto. Sono atterrato in equilibrio, ma l'altezza era tale che sono caduto".

"Mi sono rotto diverse costole, non so se cinque o sei, il braccio destro e il coccige, e ora mi trasferiranno a Riyadh, mi devono operare, perché avevo una frattura esposta al braccio destro, mi hanno detto che doveva essere operata con urgenza, e opereranno anche il coccige, dovrò passare qualche giorno qui e poi tornare a casa", ha detto il pilota nativo di Ibiza.