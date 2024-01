Dakar | Barreda non ha fratture ma teme di non poter continuare

Il pilota spagnolo era vicino a concludere la quinta prova speciale della Dakar 2024 e, sebbene non sia riuscito ad avvicinarsi alla testa della corsa, non sembrava avere troppi problemi a terminare il percorso cronometrato di 118 chilometri. Tuttavia, proprio mentre stava per tagliare il traguardo al bivacco Shubayath, il pilota della Torreblanca è volato via dalla sua moto ed è caduto nella sabbia del deserto dell'Empty Quarter.

Ancora dolorante per l'incidente, Joan Barreda si è intrattenuto con i media, tra cui Motorsport.com, nella tenda della sua squadra, interrompendo per un attimo il suo massaggio muscolare per spiegare l'accaduto: "Abbiamo iniziato tutti a spingere forte, si vedeva dalle tracce che tutti stavano spingendo forte. Al chilometro 30 circa ho visto una duna, ho accelerato, sono saltato e, quando sono riatterrato, la moto si è bloccata e non sono caduto completamente, ma ho urtato il manubrio con il corpo".

"Da quel momento il cap device era scollegato, quindi dovevo guardare giù per controllare, e a circa 20 o 30 chilometri dalla fine, c'era camel grass, ed ero posizionato male con la gomma anteriore, quindi sono caduto", ha continuato lo spagnolo. "Lì ho picchiato davvero forte, la moto mi è caduta di nuovo addosso, sul petto, e ho molto dolore allo sterno. Il problema è che dipende dalla posizione delle braccia e mi fa molto male".

Joan Barreda

Il pilota della Hero è stato al centro medico e ha assicurato di non avere fratture, ma non sa se sarà in grado di continuare la Dakar 2024: "Mi hanno fatto una radiografia allo sterno e non è fratturato, ma ci deve essere qualcosa perché altrimenti non farebbe così male. Vediamo cosa succede domani, è chiaro che bisogna stare bene fisicamente, e la situazione è che bisogna spingere al massimo in questa gara".

"Per questo bisogna essere in forma fisicamente. La mentalità è quella di dare il massimo, ma non è stato facile fin dall'inizio. Sono andato controcorrente ed oggi era un po' la giornata giusta per spingere al massimo, ma non è stato così", ha continuato lo spagnolo, che cercherà di iniziare la speciale. "Ci proverò, ma tutto dipenderà dal dolore. Voglio partire e dare gas".

Quando gli è stato chiesto se sia stato difficile arrivare al traguardo della speciale, ha risposto: "È stato un po' difficile. E' arrivato Goncalves e la mia moto non partiva. Gli ho detto che stavo bene e lui è caduto proprio davanti a me. A quel punto siamo ripartiti e siamo andati insieme fino alla fine della speciale".