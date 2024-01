Dakar | Moto, Tappa 5: Quintanilla si rifà, ma Branch torna in vetta

Dopo essersi visto privare del successo della terza tappa per una penalità, Pablo Quintanilla è tornato all'attacco ed ha fatto centro nella quinta tappa della Dakar 2024, la prima che ha portato la carovana nell'Empty Quarter, il deserto più grande dell'intero pianeta. La speciale di oggi era di appena 118 km, ma impegnativi perché tutti sulle dune. Senza dimenticare che per arrivare al via della speciale prevista tra Al-Hofuf e Shubaytah i piloti hanno dovuto fare i conti con un trasferimento di circa 500 km.

Ancora una volta, dunque, è stata una Honda a fare festa sul traguardo del tratto cronometrato, ma a comandare la generale sono nuovamente gli indiani della Hero, grazie ad un Ross Branch che si sta confermando il pilota più consistente in questa prima settimana di gara. Grazie al sesto tempo di tappa a 3'42", il pilota del Botswana è infatti riuscito a scavalcare nuovamente di 1'14" Nacho Cornejo, oggi costretto ad aprire la pista e quindi 14° a 6'11" nonostante i 49 secondi di abbuoni.

Come detto, però, l'eroe di giornata è stato Quintanilla che, approfittando di una buona posizione di partenza (era 18° al via), ha potuto seguire le piste aperte dagli altri big ed è stato il più veloce praticamente per tutto il percorso, anche se in realtà dopo 39 km a comandare era una sorpresa, il portoghese Bruno Santos, che però poi alla distanza si è staccato dai migliori, chiudendo a quasi 10 minuti.

Una volta preso il comando al rilevamento dell'80° km, il cileno ha poi mantenuto la leadership fino al traguardo, regalando quindi al suo paese il secondo successo consecutivo dopo quello di Cornejo ieri. Alla fine l'ha spuntata per appena 37 secondi sull'altra Honda del compagno di squadra Adrien van Beveren, centrando così la sua settima affermazione in carriera alla Dakar, che gli era stata negata due giorni fa per aver superato un limite di velocità in un'area di neutralizzazione.

Oggi si è assistito anche al primo acuto in questa edizione di un veterano come Toby Price, che ha portato la sua KTM in terza posizione, a soli 1'39" dal vincitore, precedendo la GasGas di un redivivo Daniel Sanders, che a sua volta si è ripreso bene da una giornata complicata vissuta ieri. Nella generale però questi due restano ancora abbastanza distanti, in ottava e nona posizione, entrambi ad oltre mezz'ora dal leader Branch. La top 5 di giornata si completa poi con Mason Klein, ormai lontano da qualsiasi velleità di classifica, ma sempre veloce quando la sua Kove non gli fa pagare il conto con dei problemi tecnici.

Come detto, Branch ha chiuso sesto, precedendo di appena 6 secondi l'altra Honda di Ricky Brabec. I suoi inseguitori sono proprio i portacolori del marchio nipponico, perché dietro a Cornejo c'è lo statunitense, che a sua volta paga solo 3'47". Ma occhio a non sottovalutare van Beveren, che con il secondo posto odierno si è riportato quarto, riducendo a 18'10" il suo gap.

Il francese è riuscito a soffiare la posizione al vincitore della passata edizione, l'argentino Kevin Benavides, che resta il migliore dei piloti KTM nella generale con la quinta posizione, anche se oggi non è andato oltre all'13° tempo di tappa, mantenendo il suo ritardo sempre intorno ai 20 minuti. E' stato fortunato suo fratello, il campione del mondo Luciano, che nei 5 chilometri conclusivi della speciale ha accusato dei problemi alla sua Husqvarna, con il motore che si accendeva e si spegneva, ma è riuscito a portare a termine la prova, anche se con il nono tempo si è visto superare nella generale da Quintanilla, arretrando settimo.

Tra gli uomini di classifica è stata un'altra speciale complicata per Joan Barreda, incappato con la sua Hero in una caduta dalla quale si è rialzato apparentemente senza conseguenze, se non i 10'25" incassati all'arrivo. Un gap che lo ha tenuto fuori dalla top 20 di giornata, oltre che fuori dalla top 10 della generale, nella quale invece resiste l'Husqvarna di Romain Dumontier, oggi 11°.

Un bravo se lo merita ancora Paolo Lucci, perché il pilota italiano oggi ha chiuso a soli 6'24" dal vincitore, riuscendo a piazzarsi nella top 15 di tappa. Un risultato che tiene la sua KTM al 20° posto anche nella classifica generale, con poco meno di un'ora e mezza di ritardo accumulato nei confronti del battistrada Branch.

Quad: tris di Medeiros, Andujar gestiste la leadership

Per quanto riguarda la gara dei Quad, oggi bisogna segnalare la terza affermazione in questa edizione per il brasiliano Marcelo Medeiros, che è riuscito ad avere la meglio per 1'21" sul vincitore delle ultime due edizioni, Alexandre Giroud.

Tuttavia, il pilota transalpino non è riuscito a recuperare più di tanto nei confronti del leader della generale Manuel Andujar, che ha controllato molto bene la situazione. L'argentino, infatti, ha chiuso la tappa al terzo posto, staccato di 2'26". Questo vuol dire che continua a comandare con un margine di 20'19" su Giroud, sul quale pesano tantissimo 15 minuti di penalità, e di 21'41" su Medeiros.

Dopo che nella tappa di ieri aveva faticato parecchio, oggi sembra aver ritrovato ritmo anche Juraj Varga, che si è presentato sul traguardo con meno di 10 minuti di ritardo. Nella generale però il distacco del pilota slovacco inizia ad essere di poco inferiore all'ora rispetto al leader Andujar.

Dakar 2024 | Classifica generale Moto dopo la Tappa 5