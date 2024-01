Dakar | Ecco come funziona la Tappa di 48 ore

Il Rally Dakar 2024 presenterà la novità della Tappa 48 Ore, una tappa speciale divisa in due giorni in cui i piloti dovranno percorrere, come di consueto, un tratto fino al traguardo. L'organizzazione, guidata da David Castera, la considera come un'unica tappa, in cui il cronometro si ferma alle 16:00 del primo giorno, per proseguire da dove i partecipanti hanno lasciato.

Essendo qualcosa di nuovo e che fa sorgere molti dubbi per la sua natura, Motorsport.com, insieme ad alcuni altri media, ha parlato con il responsabile della gara per darci più dettagli, eccoli qui.

Cos'è la Tappa di 48 ore della Dakar?

La Tappa delle 48 Ore del Rally Dakar 2024 è un'unica prova speciale, in cui i piloti di moto e auto si divideranno i percorsi, quindi non ci sarà un unico tragitto. Tutti i chilometri che la compongono saranno percorsi in due giorni diversi, con la partenza della prima intorno alle 08:00 ora locale, per fermarsi alle 16:00, indipendentemente dal punto in cui si arriva, e con la chiave che non si conosceranno i tempi fino al giorno successivo, quando si raggiungerà il traguardo.

Dopodiché, i partecipanti si recheranno all'accampamento più vicino, dove dormiranno dopo aver cercato di riparare i loro veicoli da soli. Inoltre, riposeranno in una tenda, come se si trattasse di una delle tappe della maratona a cui sono già abituati, ma senza alcuni altri comfort, come le razioni di cibo o i servizi igienici.

Per raggiungere questa sorta di bivacco improvvisato ci vorrà circa un'ora, cosicché alle 17:00 tutti saranno già nei rispettivi accampamenti a prepararsi per il giorno successivo. Il secondo giorno, i piloti partiranno dall'accampamento in cui hanno dormito e da lì, all'alba, si recheranno alla prova speciale per cercare di concludere il tratto cronometrato.

Una volta terminata questa tappa, che in realtà è costituita da due tappe diverse unite insieme, i piloti voleranno da Shubaytah a Riyadh, da dove il Rally Dakar riprenderà dopo il giorno di riposo.

Qual è il percorso della tappa di 48 ore della Dakar?

La 46ª edizione del Rally Dakar vedrà il debutto della Tappa da 48 ore della Dakar, in cui i piloti dovranno completare 209 chilometri di collegamento, ma non sarà lo stesso numero per moto e auto per quanto riguarda la sezione speciale. La categoria delle due ruote dovrà percorrere 626 chilometri tra i due giorni, mentre i veicoli pesanti dovranno affrontare 572 chilometri di dune.

"Non ho intenzione di fare la storia, ho fatto il percorso, le cose, ora vediamo", ha commentato David Castera ai media. "La prima settimana è stata una bella sfida con quello che dovevamo controllare, ce l'abbiamo fatta e ora la gente non se ne rende conto, ma la 48 Ore per noi è un casino, interessante".

Inoltre, sarà molto complicato per i piloti di punta ricevere aiuto dall'assistenza: "Il regolamento che abbiamo fatto è che tutti i camion, prima di iniziare a fare l'assistenza, devono andare a dormire, e dal mattino, alle otto, possono aiutare qualcuno che si trova in qualsiasi punto della tappa".

"C'è sempre una percentuale di speciale che devono soddisfare prima di andare, perché se non è facile, vanno su asfalto", ha detto il transalpino. "Quindi, abbiamo detto che i primi 200 chilometri, che non sono così facili, e se qualcuno di quei camion li completa in tempo, per poi uscire, se vogliono, possono, ma non possono uscire dalla strada ed entrare".

Numero di accampamenti per la tappa di 48 ore della Dakar

Una delle grandi domande sorte al bivacco è il numero di bivacchi che ci saranno nella tappa di 48 ore della Dakar 2024, e David Castera ha assicurato che ci saranno fino a sette bivacchi, con una lettera per ciascuno, dalla A alla G. Il responsabile della gara ha commentato che ci sarà un primo punto di sosta al chilometro 200, con un secondo al 250, molto vicino al terzo e al quarto, e da lì ce ne sarà un altro ogni 20 chilometri.

L'organizzazione prevede che nessuno raggiungerà il campo G, che sarebbe in realtà sei ed è fissato per sicurezza, e solo tre o quattro potrebbero raggiungere l'F, il penultimo dei punti di sosta di questa speciale. Anche se la cosa più importante per loro è che non ci sarà nulla per centinaia di chilometri, senza contatto con nessun altro essere umano o animale, tranne che in A e D, che sono un po' più vicini a un insediamento con persone.

Tuttavia, in B, ci saranno fino a 250 chilometri senza nulla o nessuno nelle vicinanze, e per risolvere il problema dei bivacchi più vicini, tutti saranno situati nella parte inferiore di una duna, in modo che la sabbia stessa blocchi la visione dei partecipanti.

Come sono i bivacchi della 48 Ore della Dakar?

Essendo lontani da qualsiasi luogo di vita, i piloti saranno soli quando il sole tramonterà e la notte si chiuderà sulle loro teste, in accampamenti dove avranno a disposizione solo una tenda, un sacco a pelo e una razione militare, acquistata espressamente da un fornitore per svolgere la Tappa di 48 Ore.

L'organizzazione permetterà ai partecipanti di avere sei bottiglie d'acqua da un litro a persona, e al momento del rifornimento potranno anche riempirle, evitando così la disidratazione. Inoltre, non ci saranno servizi igienici, quindi se vorranno fare i bisogni dovranno farlo in mezzo al deserto e, ovviamente, non potranno farsi una doccia.

I pericoli e come viene gestita la tappa di 48 ore della Dakar

La tappa di 48 ore della Dakar presenta una serie di pericoli evidenti, e il principale è il modo in cui un pilota verrebbe trasferito in caso di incidente grave. Tuttavia, gli organizzatori sono molto fiduciosi che non ci saranno problemi quando si tratterà di dover assistere un partecipante, perché è "proprio come una tappa normale".

David Castera ha assicurato che tratterà questa tappa speciale come tutte le altre dodici, anche se è vero che la distanza da qualsiasi ospedale è molto maggiore che altrove. Dal punto più lontano e inospitale, sono circa 150-160 chilometri senza alcun ospedale nelle vicinanze, ma se si verificasse un incidente, si sposterebbe prima a Shubaytah, per un controllo, e poi vedrebbe se il giorno dopo ci fosse un aereo per Riyadh.

Le sfide logistiche della tappa di 48 ore della Dakar

Riuscire a fare una tappa di 48 ore nell'edizione attuale della Dakar è una bella sfida per l'organizzazione, che ha pianificato per mesi come realizzarla dopo una visita di David Castera nel deserto dell'Empty Quarter. Il francese ha spiegato che hanno iniziato a preparare la prova speciale con cinque giorni di anticipo, poiché si tratta di circa 600 chilometri di prova speciale e devono allestire sette accampamenti con razioni di cibo militare, anche se ce n'è poco.

I promotori della gara più dura del mondo hanno inviato un elicottero per distribuire tutto, calcolando il margine che avevano per essere montati e fare una distribuzione di cibo in modo che nessuno rimanesse senza la propria razione, e nel caso in cui ci fosse stato un errore, hanno mantenuto quel margine dalle 16:00 alle 17:00 per fare un aggiustamento.