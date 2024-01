Dakar | Camion, Tappa 5: Macik vince la PS, Van Kasteren conduce

Era la speciale più corta, solo 118 km, ma era temuta come la più insidiosa di questo avvio di Dakar, almeno per la categoria dei camion a causa della sabbia e, soprattutto, delle dune che hanno reso ostico un tracciato che ha messo in seria difficoltà i due equipaggi che sembravano fare gara a sé fra i bisonti della strada. Janus Van Kasteren, partito come regola vuole dettando il passo alla carovana con il suo Iveco Powerstar, ha perso quasi mezz’ora al passaggio del km 80.

L’olandese del Boss Machinery team De Rooy FPT ha potuto contare sull’aiuto di Michiel Becx, il compagno di squadra che corre con i colori del suo team, per ripartire, mentre quattro chilometri prima si era piantato il Praga V4S DKR di Ales Loprais, secondo assoluto, che sui saliscendi di sabbia soffice ci ha lasciato quasi quaranta minuti.

La tappa che precede quella di 48 ore, più dura delle marathon degli scorsi anni, sarebbe dovuta essere preparatoria alle grandi difficoltà di domani e, invece, ha fatto una dura selezione, rimescolando le carte: Martin Macik con l’Iveco Powerstar della MM Technology sembrava condannato a restare fuori dalla battaglia per il successo, ma con il brillante successo di oggi è tornato in corsa, diventando il primo inseguitore di Van Kasteren, visto che Loprais è scivolato al terzo posto anche se solo per cinque minuti.

La partita si sta facendo molto interessante visto che anche Pascal De Baar con il miglior Tatra Phoenix del team Buggyra ha accorciato il distacco dalla vetta, scendendo a 48 minuti, un margine che potrebbe ancora riaprire degli scenari se si ripeteranno tappe come quella odierna.

La speciale ha promosso la regolarità di Claudio Bellina (Iveco Powerstar) settimo alla bandiera a scacchi davanti a Anja Van Loon (Iveco Powerstar): l’equipaggio rosa di De Rooy per la prima volta è riuscito ad arrampicarsi nella Top 10 dei camion, segno che la fase di apprendimento per le tre ragazze olandesi forse è finito, e non è da escludere di rivederle nelle posizioni di prestigio.

Dakar 2024 - Classifica generale Camion

Tappa 5: Al-Hofuf - Shubaytah

Speciale: 118 km; Trasferimento: 527; Totale: 645 km