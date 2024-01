Dakar | Auto, Tappa 5: la prima di Al-Attiyah. Loeb penalizzato

Nasser Al-Attiyah ce l'ha fatta. Oggi il campione uscente della Dakar ha portato a casa il primo successo nella 46esima edizione del rally raid più famoso al mondo e il primo da pilota del team Prodrive - futuro Dacia - al volante della Hunter.

Il qatariota, navigato da Mathieu Baumel, aveva già annunciato due giorni fa di voler portare a casa la prima vittoria di tappa, ma ieri era stato battuto in extremis dal compagno di squadra Sébastien Loeb. Oggi Al-Attiyah non ha fatto prigionieri, vincendo la Tappa 5 che ha portato da Al-Hofuf a Shubaytah e rilanciando le proprie ambizioni di vittoria finale.

In una speciale cronometrata lunga appena 118 chilometri, ma con un percorso fatto interamente da dune poco dopo i 527 chilometri di trasferimento, Al-Attiyah ha preceduto una serie considerevole di Toyota GR Hilux T1U del team Overdrive.

La prima di queste è quella affidata al francese Guerlain Chicherit, bravo a riprendersi dopo un inizio di gara altalenante, costellato da alti e bassi che lo hanno tenuto fuori dalla Top 10 nella classifica generale.

Dietro al transalpino ecco altre 3 Hilux del team Overdrive. Terzo posto per il sorprendente argentino Juan Cruz Yacopini, più lento di appena 7 secondi rispetto al crono del primo dei suoi compagni di squadra. Quarto posto di tappa per il leader della classifica generale Yazeed Al Rajhi, il quale, tappa dopo tappa, si sta confermando come uno dei grandi favoriti di questa edizione.

Il saudita, quest'anno e sino a ora molto regolare e veloce, diventa un leader sempre più credibile tappa dopo tappa. Grazie al suo quarto posto e alla tappa non indimenticabile fatta da Carlos Sainz, il principe ha aumentato il suo vantaggio nella classifica generale portandolo a 9'03", ma su Al-Attiyah, nuovo primo pretendente al posto di Al Rajhi.

Chiude il poker di Hilux private Guillaume De Mevius, anche lui autore di un avvio fatto di alti e bassi, ma apprezzabile considerando l'esperienza che ha nella classe Auto. La prima GR Hilux ufficiale al traguardo è stata quella del sudafricano Giniel De Villiers, mentre Lucas Moraes è andato incontro a una giornata complicata, al pari di quella vissuta ieri da Seth Quintero. In questa prima settimana di gara è parso chiaro come Toyota abbia fatto bene a puntare su di loro, ma per il futuro. Avranno ancora bisogno di esperienza per arrivare a lottare con i piloti più veloci ed esperti, che la fanno ancora da padrone.

Audi in ombra nella giornata di oggi. La prima RS Q e-tron è quella di Mattias Ekstroem, settima, mentre sia Carlos Sainz che Stéphane Peterhansel sono uscite dalla Top 10. Entrambe hanno colto la Top 20, ma il risultato ha portato il madrileno a perdere il secondo posto nella classifica generale. I primi tre rimangono comunque molto vicini e la gara è quanto mai aperta. Peterhansel, al termine della tappa, ha ammesso di essersi fermato 5 minuti in tappa per avere una posizione di partenza che, stando alle sue stime, dovrebbe essere migliore nella Tappa di 48 ore che scatterà domani.

Martin Prokop ha portato la prima Ford Raptor al traguardo in ottava posizione davanti alla MINI John Coopert Works di Vaidotas Zala. La Top 10 è stata completata da Mathieu Serradori al volante della prima Century CR7-T ufficiale. Giornata da dimenticare per Sébastien Loeb, il quale, per via di una penalità di 15 minuti per non aver passato un waypoint, ha perso tantissimo terreno dai migliori. L'alsaziano, però, è convinto che la tattica utilizzata oggi possa permettergli di recuperare tanto tempo tra domani e venerdì, quando andrà in scena la tanto attesa Tappa di 48 ore.

Per quanto riguarda la classifica generale, Yazeed Al Rajhi comanda le operazioni con poco più di 9 minuti di vantaggio sul primo degli inseguitori, che da questa tappa è diventato Nasser Al-Attiyah. Carlos Sainz, però, segue il qatariota a pochi secondi. Audi continua a mantenere ben 2 vetture in Top 5 con il quarto posto di Mattias Ekstroem davanti al sempre più sorprendente Matthieu Serradori, primo esponente del team ufficiale Century Racing. Stéphane Peterhansel è sesto con la terza Audi, mentre la prima MINI John Cooper Works è quella del lituano Vaidotas Zala, settimo. Sébastien Loeb rimane in Top 10, ma ora il suo ritardo dal leader è salito a 43 minuti (con la penalità di 15 minuti presa oggi).

Dakar 2024 - Tappa 5 Auto - Classifica generale