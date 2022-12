Dakar | Audi: com'è cambiato l'abitacolo della RS Q e-tron E2

Carica lettore audio

Aerodinamica, peso, gestione dell'energia in gara. Ma non solo. Audi Sport si è concentrata non poco anche nella riprogettazione dell'abitacolo delle RS Q e-tron E2 in vista della Dakar 2023.

Lo scopo di queste modifiche è molto semplice: permettere ai piloti di essere maggiormente a proprio agio durante il pilotaggio e la navigazione nel corso delle tappe della Dakar.

La prima, importante modifica è stata fatta alla postazione di guida. Questa è stata ottimizzata proprio per avere una migliore visibilità, maggiore comfort e avere a portata di mano comandi e dati essenziali per gareggiare.

Dietro al volante trova posto il solito display su cui Carlos Sainz, Stéphane Peterhansel e Mattias Ekstroem potranno visualizzare informazioni legate alla pressione degli pneumatici, alla direzione di marcia e alla velocità mantenuta, oltre a una serie di avvertimenti che consentirà loro di reagire immediatamente in caso di blackout - ricordiamo che guideranno una vettura completamente elettrica - o scollegamento della batteria ad alta tensione dalla catena cinematica.

Lucas Cruz, Carlos Sainz, Joan Navarro, Audi RS Q e-tron E2 Photo by: Audi Communications Motorsport

Sulla RS Q e-tron E2 sono stati installati altri due display alla base del parabrezza, lungo la linea dello sguardo, per visualizzare informazioni essenziali quali la velocità istantanea e la bussola. Lo schermo al centro della plancia riporterà anch'esso la pressione delle gomme, cui si affiancheranno i dati riguardanti la ripartizione della frenata e ulteriori funzioni di dettaglio.

Alla base del display è collocato un pannello con una serie d'interruttori a pressione che potranno richiamare fino a 24 funzioni differenti attraverso molteplici menù che potranno essere selezionati dai comandi stessi.

E' stata anche aggiunta una comando a rotella con cui l'equipaggio potrà scegliere tra 4 menù visualizzabili sul display centrale. Queste sono le seguenti: stage, road, error e impostazioni.

A spiegare bene questo sistema è stato Florian Semlinger, ingegnere di sviluppo software di Audi Sport.

"Diversamente dal passato – spiega Semlinger – mediante un selezionatore rotante pilota e navigatore possono scegliere tra quattro aree tematiche da visualizzare sul display centrale”".

"Il layout “stage” riporta tutte le funzioni determinanti per affrontare i tratti cronometrati, quello “road” consente di accedere agli indicatori di direzione e alla telecamera posteriore, la configurazione “error” rileva eventuali malfunzionamenti mentre la schermata “impostazioni” registra i dati della telemetria, utili per il team".