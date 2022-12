Dakar | Audi RS Q e-tron abbatte oltre il 60% di emissioni di CO2

Carica lettore audio

Elettrica sì, ma non solo. Sotto la carrozzeria dell'Audi RS Q e-tron E2 non vi sono solo 2 MGU poste sui due assali e una terza che funge da generatore che contribuisce alla carica della batteria ad alto voltaggio, ma anche un motore 4 cilindri TFSI turbo benzina a iniezione diretta.

Il motore termico, stretto parente di quello utilizzato dalla Casa di Ingolstadt nel DTM, il Campionato Tedesco Turismo, funziona da range extender per l'accumulatore, considerando che nel corso delle tappe dei rally raid è impossibile rifornirsi di energia per le batterie e le MGU stesse.

E' dunque logico che, avendo a bordo un 4 cilindri termico, le RS Q e-tron E2 necessitino di carburante per poter azionarlo a averlo a disposizione come ulteriore fonte d'energia per l'accumulatore. Ed è proprio su questo aspetto in cui Audi ha lavorato alacremente nel corso degli ultimi mesi.

L'obiettivo era ridurre ulteriormente le emissioni dopo aver già fatto un egregio lavoro sulla prima versione della RS Q e-tron che ha corso la Dakar 2022. Per l'edizione 2023 Audi ha lavorato sia sul serbatoio, ora composto per l'80% da componenti sostenibili, tra cui ETG (etanolo-benzina) ed e-metanolo (e fuel).

Audi RS Q e-tron E2, carburante Photo by: Audi Communications Motorsport

Per ridurre le emissioni, Audi si affida a prodotti a base di residui che non competono con i prodotti alimentari per il carburante utilizzato nelle auto da rally. Alla base, infatti, c'è un processo che converte la biomassa in etanolo in una prima fase. Il carburante finale viene poi prodotto in fasi del processo. Questo viene abbreviato in etanolo-benzina (ETG). Gli ingegneri che curano il processo utilizzano parti di piante biogene come prodotto di partenza.

Il carburante di questo tipo è necessario per il convertitore d'energia, ossia il motore termico in quanto questo funziona ad alta compressione e quindi in modo molto efficiente per fornire elettricità alla trazione elettrica.

Il concetto di propulsione della RS Q e-tron E2 richiede già meno carburante rispetto ai sistemi convenzionali, ma ora è stata aggiunta un'ulteriore ottimizzazione: "Con questa miscela di carburante la vettura 2023 risparmia oltre il 60% di emissioni di anidride carbonica", ha dichiarato Fabian Titus, responsabile dello sviluppo delle applicazioni e della termodinamica di Audi Sport.

L'obiettivo di Audi per il prossimo futuro è quella di prendere parte alle gare più impegnative del mondo - tra cui la Dakar - con carburante rinnovabile al 100%. L'utilizzo di reFuels, secondo la Casa di Ingolstadt, rappresenta il futuro e un modo efficace per ridurre i gas a effetto serra.