Ideal Gomme Eventi al Motor Bike Expo

E’ tempo di ricominciare, con prudenza ma con entusiasmo. Con questo spirito e la voglia di ritornare a vivere appieno la nostra passione che Idealgomme Eventi Racing sarà presente alla Fiera internazionale più importante d’Italia dedicata alle moto speciali, ai custom e agli accessori per raccontare al pubblico la Pirelli Cup 2021 arrivata al secondo appuntamento stagionale e una grande novità in anteprima assoluta che non mancherà di entusiasmare e rivoluzionare il mercato bike.

Grande successo anche quest’anno per la Pirelli Cup. Costi contenuti e certi per tutta la stagione, un regolamento tecnico chiaro e semplice, il service in pista e il Village Hospitality, la copertura mediatica capillare, gli eventi e le partnership esclusive. Da oltre 10 stagioni Idealgomme Eventi Racing è saldamente tra gli organizzatori indipendenti più apprezzati nei campionati velocità nazionali e con il più alto indice di soddisfazione dei piloti. Gare entusiasmanti in un campionato unico dove ogni pilota è protagonista, Pirelli Cup è un campionato adatto a tutti, di scena sui più bei circuiti italiani, Misano Adriatico, Mugello e Vallelunga.

Non potevamo mancare a Verona al Motor Bike Expo. Un’esposizione internazionale diventata negli anni sempre più importante e con una continua crescita degli espositori e dei visitatori che ne hanno decretato nel tempo il grande successo. Un irrinunciabile possibilità per noi di trovarci a diretto contatto con il pubblico, raccontare il Trofeo, le novità esclusive che ci attendono e nell’occasione tutta la completa gamma dei pneumatici Pirelli capaci di rispondere a qualsiasi esigenza, dalla mobilità urbana, passando per il turismo, il fuoristrada ed arrivando alle top performances con i pneumatici racing derivati dal campionato del mondo SBK e che da sempre rappresentano la massima espressione delle prestazioni assolute e vincenti in tutte le classi e categorie del motorsport.

Motor Bike Expo sarà anche l’occasione esclusiva per presentare al pubblico delle importanti novità come la gamma Cycling di Pirelli: dal Pzero Race, il nuovo top di gamma pure performance (tube type e TLR) derivato dalla tecnologia Motorsport, al copertoncino da strada Cinturato Velo che è il riferimento per resistenza e durata. Il Cinturato Gravel fa da tramite tra l’asfalto e l’Offroad, con prestazioni di riferimento della categoria Gravel che richiama sempre più appassionati.

La famiglia Pirelli Scorpion racchiude il DNA MX sviluppato dalle competizioni Off Road della gamma Pirelli Scorpion MX : dalla scorrevolezza e prestazioni richieste nel Cross Country con lo Scorpion XC, arriviamo fino allo Scorpion E-MTB, che è nato e progettato per le E-MTB sia a livello di carcassa che di mescola.

Cycl-E è l’offerta urban-trekking di Pirelli: la gomma che reinventa la città, utilizzata nelle citybike. Per questo saranno esposte due bici Corratec che metterà a disposizione due modelli esclusivi gommati naturalmente Pirelli.

Ringraziamo anche la presenza del gruppo X FORTE sponsor tecnico del trofeo Pirellicup con le sue linee di prodotti dedicati alla cura e manutenzione di bici e moto.

Ma le novità non finiscono qui, Idealgomme Racing presenta la nuova partnership con Corratec Bike che produce un’ampia collezione di biciclette, dalle mountain bike alle bici da corsa sia elettriche che muscolari.

Sarà un lungo weekend da vivere insieme; seguiteci sui nostri social! Vi aspettiamo per scoprire insieme a noi tutte le novità che questa eccezionale kermesse ci regalerà!

Luca Raggi

Idealgomme Eventi Racing Team Principal

Trofei Pirelli Cup Photo by: Ideal Gomme Eventi