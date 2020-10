WTCR: Comte al posto di Young sulla Renault in Slovacchia

Aurélien Comte torna in azione nel FIA WTCR in occasione delle gare che si terranno nel weekend allo Slovakia Ring.

Il 32enne francese, che prese parte alla stagione 2018 centrando una vittoria e cinque secondi posti per concludere 11° in classifica con anche una Pole Position, sarà al volante della Renault Mégane RS TCR Evo della Vuković Motorsport al posto di Jack Young.

“Sono molto contento di tornare a correre nel WTCR e voglio ringraziare la Vuković Motorsport per aver creduto in me - dice il francese - E' successo tutto molto in fretta e non ho avuto tempo per realizzare la cosa! Ho fatto un piccolo test con la macchina quest'inverno, ma ho visto che ha un grande potenziale".

"La Vuković Motorsport ha fatto un grande lavoro con la vettura e il mio obiettivo è completare un weekend consistente per il team e la Mégane. Essendo un tracciato tecnico, mi auguro di poter dimostrarne il potenziale".

Il capo squadra, Milenko Vuković, si è detto molto contento della scelta, con un pensiero anche per Young.

"Ci auguriamo che Jack trovi il budget per continuare perché lo vogliamo rivedere al volante con noi il prima possibile. E' un pilota di talento e con grande potenziale. Abbiamo scelto Aurélien perché è un pilota di talento e ha esperienza nel WTCR e TCR in generale".

"Lo abbiamo coinvolto nei test invernali di sviluppo della Renault Mégane RS TCR Evo, per cui speriamo che la collaborazione con Renault Sport e lui, che ha corso con successo anche in Renault Clio Cup, porti a qualcosa. Aurélien affronterà una sfida molto dura perché dovrà adattarsi alle nuove gomme Goodyear, mentre per noi è la prima volta allo Slovakia Ring. Sono comunque certo che potrà essere competitivo".