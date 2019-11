Monteiro e Kristoffersson centrano le pole position a Suzuka

Tiago Monteiro e Johan Kristoffersson sono i poleman di Suzuka, al termine di due sessioni di qualifica andate in scena in condizioni piuttosto complicate sulla versione East Course del circuito del Sol Levante.

Monteiro ha centrato la Pole Position per Gara 1 del FIA WTCR in una prima sessione ostica, con la forte pioggia a scendere sul tracciato giapponese. Molti piloti hanno avuto difficoltà a restare in pista e il portoghese della KCMG alla fine svetta in 59″713 con la sua Honda Civic Type R.

Sessione interrotta dalla bandiera rossa per l’uscita di pista da parte di Daniel Haglöf, che con la Cupra della PWR Racing è rimasto insabbiato.

Poco dopo la ripartenza, anche il suo compagno di squadra Mikel Azcona e Tom Coronel (Comtoyou DHL Team CUPRA Racing) sono andati fuori strada venendo a contatto, con lo spagnolo che ha provato a rientrare ai box nonostante una ruota malmessa.

La terza bandiera rossa è stata causata da Yvan Muller, in acquaplaning alla curva 1 mentre era riuscito ad issarsi terzo con la Lynk & Co 03. Il francese ha danneggiato parecchio la parte anteriore prendendo le barriere frontalmente.

I miglioramenti si sono avuti nel finale, con Andy Priaulx e Frédéric Vervisch a passare al comando, prima che Monteiro li scavalcasse. Successivamente, anche Attila Tassi è andato fuori pista interrompendo le prove.

A 4′ dalla fine le vetture sono tornate sul tracciato, ma nessuno ha battuto Monteiro. Il duo della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport formato da Esteban Guerrieri e Néstor Girolami va a completare la tripletta Honda, seguito da Niels Langeveld Vervisch (Comtoyou Team Audi Sport), con Gabriele Tarquini (BRC Hyundai N Squadra Corse) sesto.

Bel settimo posto per la ‘Wildcard’ Ritomo Miyata (Audi Team Hitotsuyama), che si tiene alle spalle Thed Björk (Cyan Racing Lynk & Co) e la Volkswagen di Johan Kristoffersson.

Il leader della serie, Norbert Michelisz, ottiene solamente il 14° crono, con l’altra ‘wildcard’ Tomita Ryuichiro (Audi Team Hitotsuyama) 16°. Jim Ka To (KCMG) è 19°.

Kristoffersson si è preso la sua prima Pole Position nel WTCRal termine della Q3 della Seconda Qualifica.

Il pilota della Sébastien Loeb Racing ha negato a Tiago Monteiro la seconda pole sulla pista di casa Honda, con Andy Priaulx che ha brillato in Q1 e Q2 prima di sbagliare in Q3 finendo dietro a Mikel Azcona ed Esteban Guerrieri.

Kristoffersson ha approfittato della pista asciugata per montare le Yokohama slick sulla sua Volkswagen Golf GTI TCR, centrando per primo il miglior crono.

Q1: Priaulx al comando, male Muller

Nei primi 20' minuti della Q1 le condizioni sono migliorate a livello di meteo, mentre i tempi non sono stati altrettanto buoni fin da subito. Il pilota della Cyan Performance Lynk & Co, Andy Priaulx, si è portato al comando in 1'00"627.

A 5' dalla fine, Kevin Ceccon (Team Mulsanne) è risalito buttando fuori dai Top12 Rob Huff (Sébastien Loeb Racing - Volkswagen Motorsport), con i compagni di quest'ultimo, ossia Benjamin Leuchter e Mehdi Bennani, beffati dalla bandiera rossa esposta per l'uscita di pista di Augusto Farfus (BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team), con la sessione che non è ripartita.

Guerrieri ha portato la Honda della ALL-INKL Münnich Motorsport in Q2, così come Norbert Michelisz (BRC Hyundai N Squadra Corse), mentre Yvan Muller (Cyan Racing Lynk & Co) è rimasto fermo fino all'ultimo ai box con i suoi meccanici intenti a sistemare la 03 TCR danneggiata dall'uscita di pista in FP2. Il francese ottiene solamente il 17° posto.

Q2: Guerrieri a muro, Priaulx sugli scudi

La Q2 ha visto Esteban Guerrieri finire larghissimo all'ultima curva colpendo il muro di gomme e rovinando la parte anteriore sinistra della sua Honda Civic Type R TCR, dovendo tornare di corsa ai box.

Nel frattempo, Andy Priaulx si è issato in vetta con la sua Lynk & Co 03 TCR in 59"974, seguito da Monteiro e Kristoffersson, ancora ad utilizzare gomme slick all'anteriore. Guerrieri è riuscito a tornare in pista e migliorare, così come Priaulx, che ha segnato il 59"864 che lo ha portato in Q3 assieme ai sopracitati e alla Cupra di Mikel Azcona (PWR Racing), con Thed Björk a restare fuori dalla lotta per la pole.

Ceccon chiude settimo davanti a Gabriele Tarquini (BRC Hyundai) e alla Volkswagen di Huff, che partirà in prima fila nella griglia invertita di Gara 2 con il poleman Norbert Michelisz al suo fianco.

Q3: disastro Priaulx, Kristoffersson sfrutta le slick

Le condizioni del tracciato sono migliorate sempre più e Kristoffersson alla fine ha la meglio in 59"627 già al primo giro, dato che Azcona ha sbagliato nel primo ed ultimo settore, mentre Guerrieri - scegliendo gomme da bagnato - ha sofferto moltissimo chiudendo a mezzo secondo dal leader, ma prendendo punti importanti in ottica campionato su Michelisz.

Monteiro non è riuscito a battere lo svedese poleman per 0"153 causa un errore nell'ultimo tratto, con Priaulx che è stato l'ultimo ad uscire dai box, ma ha gettato al vento un buon giro mettendo due ruote sull'erba all'ultima curva.