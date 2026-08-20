F1 | Antonelli: “Ci aspettavamo il ritorno McLaren. Mercedes prepara un grande upgrade”

La Mercedes sapeva che prima o poi sarebbe successo. Il ritorno della McLaren ai vertici non ha colto di sorpresa Kimi Antonelli, consapevole che la squadra di Woking aveva ritardato più degli avversari l'introduzione dei suoi principali aggiornamenti. Nelle ultime gare gli equilibri sono cambiati, ma alla vigilia del Gran Premio d'Olanda il leader del mondiale non sembra particolarmente preoccupato.

“Sapevamo che la McLaren sarebbe stata forte – ha spiegato Antonelli – anche perché è stata la squadra che più di tutte ha ritardato l'introduzione degli aggiornamenti. Ci aspettavamo che sarebbe tornata, soprattutto considerando le prestazioni mostrate all'inizio della stagione, quando su alcune piste era già lì in termini di performance”.

A Zandvoort la MCL40 sarà nuovamente aggiornata e Kimi si aspetta che Norris e Piastri possano rappresentare la minaccia principale per la Mercedes. Ma non l'unica. “So che porteranno qualcosa di nuovo anche questo weekend, quindi probabilmente saranno i nostri avversari principali. Ma credo che anche la Ferrari sarà lì davanti, avrà un nuovo fondo questo fine settimana e sarà interessante vedere come andrà. E poi, naturalmente, c'è la Red Bull: Max non puoi mai escluderlo, quindi sicuramente sarà della partita anche lui”.

Il programma di sviluppo Mercedes ha seguito tempistiche differenti rispetto a quello dei principali avversari. Antonelli ha confermato che la W17 non riceve un aggiornamento finalizzato alla prestazione dal Gran Premio del Canada, una situazione che aiuta anche a spiegare perché nelle ultime gare il vantaggio visto nella prima parte della stagione si sia progressivamente ridotto.

“Da parte nostra non portiamo un aggiornamento prestazionale da Montreal, quindi è passato parecchio tempo. Ovviamente ci aspettiamo un pacchetto importante più avanti nella stagione (il nuovo pacchetto dovrebbe arrivare a Baku) e speriamo che possa aiutarci in termini di performance”. In attesa delle novità, la priorità sarà quindi estrarre il massimo dal materiale attualmente a disposizione. Antonelli non ritiene che la Mercedes abbia perso improvvisamente competitività, ma considera fisiologico che gli equilibri possano cambiare quando gli avversari introducono sviluppi mentre la W17 rimane nella stessa configurazione.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lando Norris, McLaren Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“È per questo che sarà davvero importante massimizzare il pacchetto che abbiamo. Abbiamo ancora un'ottima macchina, sia chiaro, però è normale che possano esserci gare come l'Ungheria, nelle quali non siamo stati i più veloci: se gli altri portano aggiornamenti e noi no, alla fine può succedere”.

Zandvoort rappresenta quindi un'altra tappa di una fase nella quale Mercedes dovrà cercare di capitalizzare il potenziale della W17 in attesa della propria risposta tecnica. Una situazione che non sembra intaccare la fiducia di Antonelli nel lavoro portato avanti a Brackley. “Ho molta fiducia nella squadra e nell'aggiornamento che porteremo più avanti. Speriamo che possa permetterci di avere nuovamente un vantaggio”.

Per Antonelli il weekend olandese segna anche il ritorno in macchina dopo la pausa estiva. Un'attesa che, soprattutto negli ultimi giorni, il leader del mondiale ha iniziato a sentire. “Sono molto felice di essere tornato. Nell'ultima settimana della pausa estiva iniziavo a diventare un po' impaziente, avevo davvero voglia di ricominciare. È bello essere nuovamente in pista”.

Il ricordo di Zandvoort 2025 non è dei migliori, anche se Kimi preferisce guardare agli aspetti positivi emersi dodici mesi fa piuttosto che al risultato finale. “Quella gara non andò bene, o meglio, non finì bene, ma ci furono comunque molti aspetti positivi da portarsi dietro. Ora voglio semplicemente ripartire da dove avevamo lasciato e cercare di ottenere un buon risultato per iniziare bene la seconda metà della stagione”.