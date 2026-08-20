F1 | Antonelli sceglie Monza per andare in penalità: “Penso al Mondiale”

La Mercedes non conferma ma la scelta sembra ormai fatta. Andrea Kimi Antonelli utilizzerà con ogni probabilità la quinta power unit della stagione nel weekend del Gran Premio d'Italia, accettando così una penalità di dieci posizioni sulla griglia di partenza. Una decisione importante considerando che Monza sarà la gara di casa del leader del mondiale, ma presa guardando soprattutto alla corsa al titolo.

La possibilità era già stata anticipata da Toto Wolff, che aveva indicato proprio Monza tra gli appuntamenti nei quali Mercedes avrebbe potuto introdurre la quinta unità sulla monoposto di Antonelli. “Nel caso non sarà facile dirlo a Marco”, aveva commentato sorridendo Wolff riferendosi ad Antonelli sr. Alla vigilia del Gran Premio d'Olanda è stato lo stesso Kimi a togliere quasi ogni dubbio. “Si, potrebbe essere a Monza”, ha confermato Antonelli oggi a Zandvoort.

Una scelta che potrebbe sembrare sorprendente considerando ciò che rappresenterà per Kimi il weekend italiano. Per la prima volta Antonelli arriverà a Monza da protagonista assoluto nella lotta per il mondiale, con tutto il sostegno che inevitabilmente accompagnerà la sua presenza. Ma proprio la situazione in campionato ha portato Mercedes e il suo pilota a valutare la questione con un approccio pragmatico.

Antonelli ha chiarito di essere coinvolto direttamente nella decisione. La scelta di Monza non è quindi qualcosa che Kimi accetterà controvoglia, ma nasce anche da una sua valutazione delle caratteristiche del circuito. “È una decisione che viene anche da me, perché guardando il calendario è una delle piste sulle quali è più facile sorpassare. Sì, è la mia gara di casa e c'è tutto quello che comporta, però alla fine penso più al campionato”.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

L'obiettivo è limitare il più possibile le conseguenze sportive della penalità. Monza, con i suoi lunghi rettilinei e le possibilità di sorpasso, è stata individuata come la pista sulla quale Antonelli potrebbe avere le maggiori opportunità per recuperare rapidamente le posizioni perse sulla griglia. “Penso al posto dove posso darmi una possibilità migliore di recuperare posizioni e ottenere comunque un buon risultato. Quindi sicuramente Monza è in cima alla lista delle piste sulle quali prendere la penalità. Molto probabilmente la prenderò e monteremo lì il motore”.

“È una pista dove credo che soprattutto quest'anno, per come sarà con la batteria e tutto il resto, possano esserci comunque molte opportunità di sorpasso – ha aggiunto Kimi - ovviamente, se il passo sarà buono, bisognerà fare una bella qualifica per partire il più avanti possibile nonostante la penalità. Poi, se avremo il ritmo, credo che si possa recuperare senza problemi”.

La penalità non riduce l'attesa di Antonelli per quello che sarà uno degli appuntamenti più importanti della sua stagione. Dodici mesi fa Kimi aveva vissuto Monza in un contesto completamente differente; questa volta arriverà all'Autodromo da leader del mondiale e con aspettative inevitabilmente molto più alte. “Sarà bello, credo che ci sarà tanto tifo e non vedo l'ora. Sicuramente sarà molto diverso rispetto all'anno scorso, ci sarà un'atmosfera differente. Non vedo l'ora”. Antonelli ha già preparato anche qualcosa di speciale per celebrare il suo weekend di casa: “Avrò un casco speciale, molto, molto figo”.