F1 | Aston Martin cede quote di minoranza al miliardario Wood Johnson, ora nuovo vice presidente

Sottotraccia, Aston Martin Racing va avanti. Mentre il team è impegnato a preparare il fine settimana di gara del Gran Premio d'Olanda, che andrà in scena da domani a domenica sul tracciato di Zandvoort, sono avvenuti movimenti importanti per ciò che riguarda la parte societaria.

Il team di Silverstone, tramite un comunicato stampa diramato nel pomeriggio di oggi, ha annunciato che Robert Wood Johnson ha acquistato azioni della squadra britannica, entrando così a far parte del consiglio d'amministrazione nel ruolo di vice presidente con effetto immediato.

Wood Johnson è un ex ambasciatore degli Stati Uniti d'America nel Regno Unito (dal 2017 al 2021, il primo mandato di Donald Trump da presidente USA), ma anche l'attuale proprietario del New York Jets di NFL, coproprietario del Crystal Palace di Premier League ed erede della Johnson & Johnson, colosso della farmaceutica. che ha deciso di acquistare un pacchetto di azioni minore ma comunque strategico.

Il comunicato di Aston Martin Racing recita così: "Aston Martin Aramco Formula One™ Team ha annunciato oggi che Robert Wood Johnson, ex ambasciatore degli Stati Uniti nel Regno Unito, ha acquisito una partecipazione strategica di minoranza nella società e, con effetto immediato, entrerà a far parte del Consiglio di amministrazione in qualità di vicepresidente.

Il comprovato curriculum di Johnson e la sua vasta esperienza negli investimenti in franchigie sportive, unite alla sua considerevole rete di relazioni con personalità influenti, lo rendono un partner ideale per Aston Martin Aramco. Grazie ai suoi interessi nel mondo della NFL e della Premier League inglese, il suo coinvolgimento nel team permetterà di sviluppare preziose sinergie commerciali e opportunità di collaborazione nel panorama sportivo globale.

L'investimento dimostra ulteriormente il forte appeal e il momento positivo che sta vivendo il team, in una fase di crescita senza precedenti per la Formula 1, in particolare negli Stati Uniti.

Johnson si concentrerà sul sostegno alla crescita commerciale del team, soprattutto negli Stati Uniti, ma non avrà responsabilità nella gestione quotidiana della squadra. Lawrence Stroll, in qualità di Executive Chairman e azionista di controllo, continuerà a gestire e controllare la società".

"Sono estremamente felice di dare il benvenuto a Woody nella famiglia Aston Martin", ha dichiarato Lawrence Stroll, presidente esecutivo di Aston Martin F1. "La sua esperienza, la sua passione e il suo investimento rafforzano ulteriormente la nostra posizione mentre entriamo nella prossima fase del nostro percorso competitivo".

"La sua profonda considerazione per il nostro marchio, unita al suo impegno per l'innovazione e le opportunità commerciali, lo rende un partner ideale mentre guardiamo al futuro".

Robert Wood Johnson ha aggiunto: "Durante il mio periodo come ambasciatore degli Stati Uniti nel Regno Unito, ho sviluppato una profonda ammirazione per la ricca storia di Aston Martin, così come per la visione strategica e lo spirito imprenditoriale di Lawrence Stroll".

"Sono entusiasta di collaborare con lui e di contribuire all'ulteriore sviluppo del team, con l'ambizione di costruire un'organizzazione capace di competere ai massimi livelli di questo sport. Condividiamo inoltre l'impegno a far crescere la fanbase negli Stati Uniti e a far conoscere a un numero ancora maggiore di appassionati l'emozione della Formula 1.