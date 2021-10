SBK, Villicum, Libere 3: Razgatlioglu senza rivali, poi Redding

Buon compleanno Toprak! Non poteva iniziare meglio di così il sabato mattina argentino del pilota Yamaha. Leader del mondiale e del venerdì, il turco firma anche la terza e ultima sessione di prove libere, per confermare lo strapotere e stabilire le gerarchie del round di San Juan. Razgatlioglu abbassa ancora il tempo di ieri, battendo il record della pista e si impone candidandosi come il grande favorito di quest’oggi.

Come ieri, anche nella mattinata argentina Scott Redding si mette alle spalle del turco. Il pilota Ducati, protagonista di una scivolata alla Curva 13 senza conseguenze nelle fasi iniziali del turno, riesce a tornare in pista e chiude con il secondo crono, solo dietro all’imprendibile Toprak. Il distacco però è già importante: il leader del mondiale infatti infligge ben quattro decimi al secondo pilota, mentre Jonathan Rea si accoda ancora una volta ed è terzo, a oltre mezzo secondo dal diretto rivale in classifica.

Il pilota Kawasaki appare meno incisivo in questo ultimo turno di prove libere e sembra non riuscire a insidiare l’egemonia di Razgatlioglu, almeno in queste tre sessioni. Al termine di 14 giri (gli stessi del pilota Yamaha), Rea paga 525 millesimi ed è in coda al gruppo dei tre in lotta per il titolo. Garrett Gerloff conferma le buone sensazioni di inizio weekend e nella terza sessione si porta in quarta posizione avendo firmato lo stesso identico tempo di Jonathan Rea.

“Primo degli altri” è Michael Ruben Rinaldi, quinto e ancora più distante dalla vetta. Il romagnolo accusa un ritardo di otto decimi, ma può comunque ritenersi soddisfatto, essendo alla sua prima uscita da pilota ufficiale a El Villicum. Il primo pilota ad andare oltre il secondo di ritardo è Alex Lowes, sesto. Il pilota Kawasaki sta ancora combattendo con una mano non totalmente recuperata e, dopo aver affermato di essere ancora all’80% della forma, sta facendo il possibile.

Il britannico precede il connazionale Leon Haslam, che chiude l’ultima sessione di libere prima delle qualifiche in settima posizione. Il pilota Honda continua a mostrare segni di miglioramento della moto e riesce a portarla in top 10, davanti alla Ducati di Axel Bassani, nono con la Panigale del team Motocorsa. Agguanta un posto nelle prime dieci posizioni anche Michael van der Mark, che con la BMW balza al nono posto, un risultato in crescita se si pensa a come era iniziato il weekend. Chiude la top 10 Andrea Locatelli, che festeggia il compleanno insieme al compagno di squadra con 1.3 secondi dalla vetta.

Sessione da dimenticare per Chaz Davies, che è costretto a fermare a bordo pista la sua Panigale V4R del team Go Eleven per un problema al motore. Il gallese non va oltre il 18esimo tempo. Mattinata complicata anche per Alvaro Bautista, che con l’altra Honda chiude il 12esima posizione, mentre Samuele Cavalieri è 14esimo con la Ducati del team Barni.