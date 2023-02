SBK | Test Phillip Island: Bautista chiude l’inverno da dominatore

Carica lettore audio

È l’uomo da battere e vuole dimostrarlo ancora una volta: Alvaro Bautista conclude gli ultimi test invernali dominando la giornata conclusiva di prove a Phillip Island. Il campione in carica vuole ripartire da dove ha finito, dunque mettendosi al comando e definendo le gerarchie. Nel Day 2 in Australia, il portacolori Ducati è incontenibile sia sul giro secco che sul passo gara.

Più rapido sia nella sessione mattutina che in quella pomeridiana, Bautista firma il riferimento in 1’30”272, diventando inattaccabile già dal primo turno. Tuttavia, i primi nove piloti sono racchiusi in meno di nove decimi, pertanto si prospetta una grande battaglia sia sul filo dei decimi sia sul testa a testa. Alle spalle di Alvaro troviamo infatti un sorprendente Andrea Locatelli, che beffa la concorrenza e si porta in seconda posizione, staccato di soli 72 millesimi dal campione in carica della Ducati.

Il portacolori Yamaha si inserisce tra la coppia Aruba, mettendosi davanti a Michael Ruben Rinaldi. Il romagnolo chiude i test invernali con il terzo tempo, a poco più di due decimi dal compagno di squadra e leader della giornata. È però un Rinaldi decisamente soddisfatto e motivato, che sembra essersi ritrovato dopo un 2022 difficile.

La prima Kawasaki nella classifica dei tempi è quella di Jonathan Rea. Il nordirlandese è protagonista di una seconda caduta in due giorni, fortunatamente senza alcuna conseguenza, e si porta in quarta posizione a 444 millesimi dalla vetta. Il sei volte iridato si piega a Bautista ma si mette alle spalle Toprak Razgatlioglu, che dopo aver dominato il Day 1 conclude i test con il sesto crono.

Tra i due contendenti al titolo (che si ripropongono anche nel 2023) si inserisce Dominique Aegerter. Lo svizzero è una delle grandi sorprese di quest’inverno ma soprattutto di questa seconda giornata di test. Il portacolori Yamaha GRT agguanta il quinto tempo ed è il miglior indipendente, mettendosi anche davanti alla punta di diamante di Iwata, Razgatlioglu.

Brilla anche Philipp Oettl, che sembra aver trovato la giusta direzione e in sella alla Ducati del team GoEleven vola, andando a conquistare la top 10 per il secondo giorno consecutivo. Il tedesco è infatti settimo a poco più di mezzo secondo dal compagno di marca Bautista. Dietro di lui troviamo Iker Lecuona, primo dei piloti Honda e più in affanno rispetto ai rivali. Lo spagnolo è ottavo e precede Remy Gardner e Axel Bassani, che completano il gruppo dei primi dieci in nona e decima posizione rispettivamente.

Ai margini della top 10 c’è Danilo Petrucci, 11° e protagonista insieme al portacolori Motocorsa di un momento di spavento. Mentre il pilota del team Barni stava facendo la sua simulazione di gara, è stato tamponato dallo stesso Bassani. L’impatto ha scaraventato giù dalla moto Petrux, che ha accusato un dolore al bacino e si è poi recato al centro medico per ulteriori controlli. Dovrebbero però essere scongiurate fratture.

Se Ducati e Yamaha brillano, faticano incredibilmente le BMW. La prima delle M1000RR-R è quella di Michael van der Mark, solo 12° a più di un secondo dalla vetta. L’olandese guida il gruppo BMW formato da Garrett Gerloff e Scott Redding, 13° e 14° rispettivamente, mentre Loris Baz non va oltre il 16° tempo. Tra loro si inserisce Alex Lowes, molto attardato rispetto alla vetta e anche al compagno di squadra. Fatica anche Lorenzo Baldassarri, che sta ancora familiarizzando con la Superbike ed è 18° dietro a Xavi Vierge.

Tempi Day 2 Phillip Island

1. Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) 1’30"272

2. Andrea Locatelli (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK) + 0.072

3. Michael Ruben Rinaldi (Aruba.it Racing – Ducati) +0.229

4. Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) +0.444

5. Dominique Aegerter (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) +0.467

6. Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK) +0.485