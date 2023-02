SBK | Petrucci consola Bassani dopo il crash: “Bravo ragazzo ma non capiti più”

Carica lettore audio

L’avventura in Superbike per Danilo Petrucci è iniziata…col botto. Già, perché durante la seconda e ultima giornata di test a Phillip Island, il pilota del team Barni è stato protagonista di un incidente avvenuto con Axel Bassani. Grande spavento per entrambi, ma la peggio è andata sicuramente al ternano, che accusa dolori al bacino e si è recato al centro medico per dei controlli approfonditi.

I primi esami non hanno evidenziato fratture e questo fa tirare un sospiro di sollievo sia a Petrux che alla squadra, pronti così per affrontare il loro primo weekend di gara insieme. È comunque un Danilo Petrucci molto pacato quello che racconta l’episodio: “Stavo facendo una simulazione di gara di cui sono anche soddisfatto, devo dire. Però purtroppo alla Curva 4 Bassani mi ha tamponato e mi sono un po’ fatto male al bacino. Spero non sia niente di grave e non mi dia molto fastidio nel weekend. Però ho dato una bella botta. Lui è stato dietro di me per due giri, io ero al 16° giro della mia simulazione. Sentivo che lui era dietro di me, ma a un certo punto ho sentito che era troppo vicino e mi sono ritrovato per aria”.

Petrux non si scaglia contro Bassani, anzi. Comprende l’esuberanza data dalla giovane età ma si augura che episodi del genere non capitino più: “A Bassani non ho detto niente, anche perché all'inizio ero rimasto senza respiro quindi non riuscivo a parlare. Però capita. Il problema è che mi ha spezzato il forcellone, infatti stanno cercando un saldatore per rimetterlo a posto e rifarlo. Peccato, sono cose che nei test non dovrebbero succedere. Ma è giovane ed è un bravo ragazzo, però spero non succeda più”.

Axel Bassani, Motocorsa Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Malinteso subito chiarito tra i due, con Axel Bassani che, appena avvenuto l’incidente, è andato a chiedere scusa. “Purtroppo ho tirato giù Danilo, anche se non volevo. Stavamo girando insieme, eravamo vicini. Non dovrebbe capitare durante i test ma purtroppo è capitato. Di sicuro non ho cercato di farlo e non c’era l’intezione, anzi. Però ho provato a passarlo perché in quel punto lì ero un po’ più veloce, ma quando l’ho affiancato lui ha mollato un po’ i freni e non ci siamo più stati dentro”.

Giornata agrodolce dunque per il rookie, che nonostante l’incidente sente di aver trovato una direzione da prendere per poter fare dei passi in avanti: “I test sono andati abbastanza bene, sono contento di oggi. Purtroppo ieri, penso anche a Portimao, non riuscivo a dare le informazioni giuste alla squadra, quindi non siamo riusciti a trovare qualcosa che mi piacesse. Poi ieri sera ci siamo un po’ spiegati, abbiamo capito la direzione da prendere e oggi ha funzionato tutto un po’ meglio”.

“Al mattino avevamo trovato una soluzione che mi piaceva e infatti avevo un passo che mi ha sorpreso. All'inizio sono stato con Rinaldi, ma non andavamo fortissimo, poi mi sono trovato da solo e davvero avevo un ottimo passo. Ci vuole un po' di tempo a capire queste gomme, devo cercare di guidare diversamente. Mi sono impegnato a cambiare, a capire come fanno gli altri. Ho seguito in pista Bautista, che guida in maniera eccezionale. Era tanto che non vedevo guidare un pilota così, con questa confidenza. Ha una bella moto, però lui sfrutta al massimo le sue caratteristiche ed è veramente bello vederlo guidare”.