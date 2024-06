SBK | Misano weekend di debutti per Pirelli

La lunga pausa finalmente è quasi finita e questo fine settimana la Superbike torna in azione per il quarto appuntamento della stagione. Il Mondiale approda al Misano World Circuit per una delle tappe più attese e apprezzate da piloti e appassionati e Pirelli sarà il main sponsor, come eccellenza italiana.

Per l’occasione, il fornitore unico di pneumatici porta in pista diverse novità, due in particolare per la classe Superbike. I piloti disporranno di 32 pneumatici anteriori e 35 posteriori, per un totale di 67 gomme, diversificate in base alle esigenze.

Per quanto riguarda l’anteriore, Pirelli opta per la SC1 di gamma in mescola media, tra le più scelte durante la stagione. Si potrà inoltre utilizzare la SC2 di gamma in mescola dura e troviamo la prima novità: si tratta infatti della SC1-A con specifica D0279, che ha la stessa mescola della SC1 di gamma, ma con una carcassa studiata per offrire maggiore stabilità e precisione di guida.

Per quanto riguarda il posteriore, in allocazione troviamo la SCX di gamma super morbida e la SC0 di gamma morbida. Queste due mescole sono adatte alle gare lunghe, come abbiamo visto nei precedenti round. La novità è rappresentata dalla SCX con specifica D0339 in mescola super morbida di sviluppo. L’obiettivo è quello di mantenere il livello di grip che questa già offre al massimo angolo di piega ma incrementare trazione e velocità in fase di percorrenza di curva e offrire una maggiore protezione dall’usura. Non mancherà, inoltre, la SCQ, la extra morbida adatta alla Superpole e alla Superpole Race.

Alvaro Bautista, Aruba.It Racing - Ducati Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Giorgio Barbier, Direttore racing moto Pirelli, sostiene: “In occasione della tappa italiana abbiamo deciso di far debuttare alcune novità in linea con la nostra filosofia di continuo sviluppo di nuove soluzioni per migliorare anno dopo anno la gamma. Per la classe WorldSBK, al posteriore stiamo continuando il lavoro sulla SCX per migliorarne velocità di percorrenza e protezione dall’usura, pur preservando le prestazioni di aderenza alla massima piega che la soluzione di gamma già offre. All’anteriore invece stiamo lavorando, in entrambe le classi, per evolvere la specifica SC1 verso un maggior supporto in termini di stabilità e precisione”.

“Conosciamo bene il circuito di Misano, quindi, per noi è il terreno ideale per fare delle comparative di dati. A partire da questo round saremo impegnati anche in un’altra bella avventura, quella che ci vedrà al fianco delle ragazze del Campionato Mondiale di Motociclismo FIM femminile di cui saremo fornitori unici. Abbiamo sposato con entusiasmo questa iniziativa perché ne condividiamo i valori di inclusione e apertura. Le ragazze hanno già fatto un test a Cremona un paio di settimane fa iniziando a prendere confidenza con le mescole SC1 che hanno in allocazione per anteriore e posteriore, ora il debutto in gara: faccio a tutte loro i miei migliori auguri per questa prima stagione!”, conclude Barbier.