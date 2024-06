SBK | Bautista: "I test ci danno fiducia per la gara di Misano"

Molto tempo è passato dall’ultima gara disputata, ma, dopo due mesi di stop, la Superbike torna in pista questo fine settimana per il quarto appuntamento della stagione. Pista di casa per Ducati, che arriva da leader del campionato con Alvaro Bautista. Il due volte campione del mondo è di fronte a un weekend cruciale, perché trionfare davanti al pubblico del Misano World Circuit apporrebbe un tassello importante sulla stagione e anche sul futuro.

L’unico futuro a cui però pensa il campione in carica è quello del round di Misano, a cui si presenta con 6 punti di vantaggio su Toprak Razgatlioglu: “È passato davvero molto tempo dall’ultima gara e per questo c’è grande voglia di tornare in pista, soprattutto a Misano, l’Home GP per Ducati con tanti tifosi che verranno a vederci. Il circuito mi piace molto, è molto bello da guidare e nel passato siamo riusciti a ottenere grandi risultati”.

“Abbiamo raccolto dati importanti durante il test di qualche giorno fa e per questo motivo sono fiducioso di poter trovare fin da domani un buon set up che mi permetta di divertirmi e guidare la moto come mi piace. L’obiettivo mio e del team è quello di concentrarci su noi stessi per ottenere le migliori performance poi tireremo le somme”, ha spiegato Bautista, forte dei test svolti la scorsa settimana a Misano.

Nicolo Bulega, Aruba.It Racing – Ducati Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

14 sono i punti di vantaggio dello spagnolo sul compagno si squadra Nicolò Bulega, che arriva a Misano con l’entusiasmo della gara di casa. Il pilota di Montecchio dell’Emilia è al debutto in Superbike quest’anno e per la prima volta guiderà la Panigale V4R davanti al suo pubblico. Vincitore della prima gara della stagione in Australia, è a caccia del secondo successo proprio nella sua pista: “È molto bello essere a Misano. Più si avvicina il weekend e più che cresce l’emozione. Sono molto carico e contento di correre con questi colori: siamo un team italiano, su moto italiana ed un pilota italiano. E’ la gara di casa e l’atmosfera sarà fantastica. Ci saranno tanti amici che verranno a vedermi e tanti tifosi che ci spingeranno. Ce la metterò tutta per fare delle belle gare”.

Ducati a tre punte in questo round di Misano: il team Aruba.it Racing – Ducati schiera una terza Panigale V4R che porta il numero 51. Sarà infatti in pista Michele Pirro, che disputerà la gara romagnola come wild card: “Sono contento di tornare nel Mondiale Superbike dopo alcuni anni. È una sfida nuova con tanti fattori diversi rispetto a MotoGP e al Campionato Italiano Velocità. “

“Sono contento di rappresentare Aruba Racing – Ducati dato che quest’anno non abbiamo potuto gareggiare al Mugello con la Desmosedici GP. Per questo motivo non vedo l’ora di essere in pista con la Panigale V4R insieme ad Alvaro Bautista e Nicolò Bulega per difendere gli stessi colori. Ringrazio Ducati e Stefano Cecconi per questa opportunità e posso dire che, per quanto non sia più giovanissimo, l’emozione e la determinazione per affrontare una sfida di questo livello sono sempre altissime”, ha spiegato Pirro, contento di tornare a gareggiare sulla scena mondiale.