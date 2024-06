SBK | La limitazione del flusso carburante preoccupa Ducati

A causa dei nuovi regolamenti della MotoGP (che stanno cambiando tutto), i prototipi della classe regina saranno notevolmente rallentati a partire dalla stagione 2027. La riduzione della cilindrata da 1.000 cm³ a 850 cm³ dovrebbe ridurre la potenza di 40-50 cavalli. Anche i dispositivi di altezza apparterranno al passato. Per evitare che il Campionato Mondiale Superbike diventi la categoria di moto più veloce a partire dal 2027, ci saranno anche alcune limitazioni nel campionato di serie.

A prima vista, una modifica della formula della cilindrata sembra ovvia, ma è altamente improbabile. Il formato superbike da 1.000 cc si è affermato negli ultimi decenni. Gli organizzatori del mondiale delle derivate di serie dovranno quindi essere creativi.

Già quest'anno c'è un'avvisaglia di future limitazioni. Il regolamento del 2024 prevede che il flusso di carburante venga misurato da tutti i costruttori e trasmesso alla FIM. I responsabili del Mondiale Superbike, FIM e Dorna analizzano questi valori e stabiliscono il flusso massimo di carburante per la prossima stagione.

Perché la Ducati sarà la più colpita

Ciò significa che le prestazioni delle superbike possono essere ridotte senza grandi sforzi. Il divario con la MotoGP rimane e le velocità sono ridotte per garantire la sicurezza. Tuttavia, il campo della Ducati non è molto convinto della limitazione del flusso di carburante. E le ragioni ci sono.

“È un problema grosso”, ha chiarito il direttore tecnico della Ducati Marco Zambenedetti in un'intervista esclusiva a Motorsport.com. "Ma al momento non sappiamo quanto sarà grande il problema. Con questo flussometro, le prestazioni del motore possono essere limitate direttamente".

È chiaro che la limitazione della portata sarà un problema per i motori più potenti. Le prestazioni elevate vanno di pari passo con i consumi elevati. Insieme a Honda e BMW, Ducati ha probabilmente il motore più potente del Campionato Mondiale Superbike.

Poiché il motore V4 della Panigale V4R raggiunge la sua potenza grazie a un concetto di giri molto elevati, è probabile che Ducati sia il costruttore che subirà il colpo più duro. Nella produzione di serie, il modello R della Panigale raggiunge una velocità di 16.500 giri al minuto. Alcune superbike della concorrenza sono molto lontane da questo valore.

“Siamo quelli più svantaggiati perché il nostro motore raggiunge i regimi più alti”, conferma Marco Zambenedetti, che aggiunge: “Gli alti regimi richiedono molto carburante”. L'ingegnere della Ducati non pensa che sia giusto che il Campionato Mondiale Superbike sia rallentato dal flusso di carburante.

“Hanno preso di mira un'area in cui avevamo un vantaggio in passato e non possiamo più capitalizzarlo”, spiega Marco Zambenedetti. Ducati si aspetta che la regola del flusso di carburante diventi un problema e sta lavorando a soluzioni in background.

Alvaro Bautista, Aruba.It Racing - Ducati Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Quali sono le soluzioni che si stanno cercando per ridurre al minimo i danni?

"Stiamo già esaminando la questione, ma non possiamo stimare quanto saranno grandi le restrizioni. I limiti devono ancora essere definiti", spiega Marco Zambenedetti, sperando di avere presto informazioni.

"Ci informeremo su una vasta area a Misano. Speriamo di conoscere un valore concreto prima della pausa estiva, in modo da poter valutare quanto sarà grande l'impatto", ha detto l'ingegnere italiano della Ducati, prevedendo: ‘Tutti saranno colpiti, ma al momento non è chiaro quanto’.

Ma quali sono le soluzioni che Ducati sta studiando per limitare gli effetti? "Bisogna mettere a punto un motore più magro, ma questo comporta problemi di temperatura. Ci sono dei limiti", riflette Marco Zambenedetti.

"L'obiettivo è limitare le prestazioni dei motori. Questo obiettivo sarà sicuramente raggiunto, perché con questi motori le opzioni sono limitate. È possibile ridurre la miscela solo fino a un certo punto prima di raggiungere temperature del motore troppo elevate. Quindi bisogna ridurre la potenza", spiega il problema.

Nicolo Bulega, Aruba.It Racing - Ducati Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Quale soluzione sarebbe più ovvia secondo Ducati

Marco Zambenedetti non ritiene che limitare le velocità attraverso il flusso di carburante sia la soluzione più elegante. “Ci sono modi più semplici per ridurre la velocità massima”, è convinto il coordinatore tecnico della Ducati.

Quali idee ha in mente? "Tutti usano carenature che utilizzano tolleranze piuttosto ampie rispetto alla serie. Perché non diciamo che tutti devono usare la carenatura standard? Così ogni costruttore perderebbe da tre a cinque km/h di velocità massima", è convinto Marco Zambenedetti.

“Sarebbe in linea con la filosofia del Campionato Mondiale Superbike e sarebbe molto più semplice”, afferma a sostegno di questa idea. "Ma è una decisione della FIM e loro hanno il coltello dalla parte del manico. Sono curioso di vedere che impatto avrà questa nuova regola".