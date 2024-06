SBK | Pirro, finalmente wild card: il tester Ducati correrà a Misano

Il sistema di concessioni attuale impedisce a Michele Pirro di partecipare alle gare della MotoGP come wild card. Ducati, avendo dominato in lungo e in largo negli ultimi due anni, non può usufruire di alcun beneficio per quanto riguarda le concessioni e nel 2024 non potrà partecipare alle gare della classe regina.

Tuttavia, potremo comunque vedere il tester Ducati in azione sui campi di gara: il veterano pugliese sarà infatti presente a Misano, dove disputerà il quarto round della stagione del Mondiale Superbike. Pirro vestirà i colori del team Aruba.it Racing – Ducati, affiancando la coppia di titolari formata da Alvaro Bautista e Nicolò Bulega.

Il Misano World Circuit è ormai la pista di casa per Pirro, che qui ha già corso quest’anno, nel round di apertura del Campionato Italiano Velocità: il pilota Ducati sta infatti dominando la stagione, avendo vinto quattro gare su quattro disputate e confermandosi l’uomo da battere. A Misano ha inoltre svolto diverse sessioni di test, l’ultima in preparazione del round che lo attende questo fine settimana.

La Superbike avrà così un pilota di casa in più rispetto ai soliti che proveranno a sventolare il tricolore dal gradino più alto del podio. Proprio in occasione dei test svolti a Misano, Pirro ha voluto annunciare la sua presenza come wild card nel Mondiale Superbike attraverso un video messaggio: “Ciao ragazzi, siamo a Misano, dove abbiamo girato sia con la MotoGP che con la Superbike. È stato interessante provare le moto sulla stessa pista”.

“Adesso ci concentriamo sulla Superbike, perché saremo in pista con la gara del Mondiale con il team Aruba. Ci sarà una terza moto insieme a quelle di Nicolò Bulega e Alvaro Bautista. Cerchiamo di fare del nostro meglio, sono contento perché a ogni giro il feeling migliora. Vi aspetto, un saluto a tutti!”, conclude il tester Ducati, pronto a tornare in azione sulla scena mondiale.