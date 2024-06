SBK | Bautista rivela quando può prendere una decisione sul futuro

Il Mondiale Superbike si prepara a tornare in azione la prossima settimana. Dopo aver disputato il suo ultimo appuntamento quasi due mesi fa, ad Assen dal 19 al 21 aprile, il campionato delle derivate di serie torna nel weekend dal 14 al 16 giugno a Misano per il quarto appuntamento del 2024 e il primo in Italia.

Sarà un appuntamento importante per tutti, si riprenderà il ritmo della competizione dopo un lungo stop. Per evitare di restare fermi troppo a lungo, tuttavia, la Superbike ha svolto diversi giorni di test con l’obiettivo di provare anche alcuni pezzi sviluppati in primavera. Gli ultimi si sono svolti proprio a Misano, dove c’era anche Alvaro Bautista.

Il campione del mondo in carica ha commentato i suoi test, ma ha anche parlato di uno dei grandi temi aperti: il futuro della sua carriera. Nel 2023, lo spagnolo compirà 40 anni e già lo scorso anno sembrava pensare al ritiro, salvo poi annunciare il rinnovo con Ducati per questa stagione. Tuttavia, si è nuovamente iniziato a parlare del fatto che questo potrebbe essere il suo ultimo contratto… O ce ne sarà un altro?

A Misano, il portacolori Aruba.it Racing – Ducati, attualmente leader del mondiale, ha iniziato a parlare di date in vista di una decisione. Sarà esattamente dopo il round romagnolo: “Sono totalmente concentrato sulla stagione in corso. La mia priorità è pensare alla gara di Misano e farla al meglio possibile. Penso che dopo Misano prenderò una decisione”, ha commentato Bautista al sito ufficiale WorldSBK.com. Pertanto, ci si può aspettare una notizia nelle prossime settimane, anche se non è sicuro.

Lo scorso mese di maggio, Bautista aveva già parlato del suo futuro e non sembrava intenzionato a ritirarsi, anche se riconosceva che l’obiettivo era quello di recuperare le sensazioni del 2023, dato che in questa stagione sta faticando di più. “Al momento, sento di essere all’85 o 90%. Continuo a correre perché mi diverto e perché do il meglio di me, ma non credo che ora siamo nel nostro miglior momento, perciò penso che prima di tutto dobbiamo recuperare quelle sensazioni. Poi penseremo al futuro”.

“Al momento non ho la sensazione di dire ‘mi fermo’. Sono solo concentrato sul recuperare le sensazioni e divertirmi. Non sento pressione, sono rilassato. Voglio godermi i miei fan. Nel momento in cui mi sveglierò la mattina e non penserò di voler essere il miglior pilota, allora smetterò di correre. Al momento, voglio essere migliore per divertirmi in moto”, ha spiegato.

Parlando del recupero delle sensazioni, lo spagnolo ha effettuato varie prove nei test di Misano, cadendo tre volte nell’ultima giornata. Questo però non gli ha impedito di chiudere con il quarto crono. Lo spagnolo ha spiegato come è andata: “Preferisco le sensazioni con la gomma da gara, rispetto a quella da qualifica. Sono contento soprattutto delle caratteristiche del motore che abbiamo risolto qui”, ha commentato parlando poi della messa a punto della sua Ducati Panigale V4R: “Penso che la situazione sia la stessa. Abbiamo lavorato bene sul comportamento del motore. Non abbiamo trovato nulla per il setup, ma penso che quello che abbiamo trovato per il motore ci aiuterà molto”, ha concluso.