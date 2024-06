SBK | Cancellato il round d'Ungheria, rientra Estoril a sostituirlo

La stagione 2024 del Mondiale Superbike è entrata nel vivo e fra meno di una settimana si riaccendono i motori per il round di Misano. Tuttavia, il calendario del campionato è stato reso definitivo solo oggi, con l’annuncio della cancellazione dell’appuntamento in Ungheria, che verrà sostituito dall’Estoril.

Le derivate di serie erano pronte a volare al Balaton Park, che sarebbe stato teatro del round magiaro nel weekend dal 23 al 25 agosto. Ma i lavori da svolgere per ospitare l’evento non sono stati conclusi in tempo e, almeno per quest’anno, il Mondiale Superbike non andrà a correre in Ungheria.

Subentra così l’Estoril, che non disputerà la gara nel fine settimana di agosto inizialmente previsto per l’Ungheria. Il round portoghese, infatti, slitta a fine stagione e si disputerà dall’11 al 13 ottobre, precedendo l’ultimo round a Jerez. L’appuntamento lusitano diventerà così chiave per la lotta al titolo.

Mentre nessuno ha mai corso al Balaton Park, l’Estoril è una meta conosciuta per le derivate di serie, che vi hanno corso per diversi anni e su cui tornano dopo l’edizione del 2022. Nell’ultima edizione svolta, Alvaro Bautista si è affermato in Gara 1, mentre Superpole Race e Gara 2 portano la firma d Jonathan Rea, all’epoca in sella alla Kawasaki. Proprio il sei volte iridato conserva bei ricordi dell’Estoril, dove nel 2020 ha conquistato quello che attualmente è il suo ultimo titolo mondiale.

Oltre alla Superbike, nel round di Estoril scenderanno in pista anche il Mondiale Supersport e il Mondiale Femminile, che aprirà le danze con la sua prima storica gara a Misano la prossima settimana. Il tracciato portoghese sarà teatro anche dell’appuntamento finale del trofeo Yamaha R3 bLU cRU.