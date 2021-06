SBK, Misano, Libere 1: Razgatlioglu precede il plotone Ducati

Dopo due settimane di stop, la Superbike ha riacceso i motori ed è scesa in pista per la prima sessione di prove libere del round di Misano. Sul circuito romagnolo, di fronte al pubblico che pian piano inizia a riempire le tribune, è Toprak Razgatlioglu a dettare subito il ritmo, imponendosi con il crono di 1’34”848 nel turno mattutino.

Il turco riesce nel finale ad avere la meglio su un folto gruppo di Ducati, che durante tutta la sessione sono rimaste saldamente nelle posizioni di testa. Ma Yamaha dà la zampata nel finale piazzando due moto nelle prime tre posizioni, con il turco al comando e Garrett Gerloff in terza posizione. Tra i due si inserisce Michael Ruben Rinaldi, ottimo secondo all’esordio sulla pista di casa da pilota ufficiale Ducati. Il romagnolo paga solo 54 millesimi dal crono del portacolori Yamaha dopo aver anche comandato il turno.

Chaz Davies inizia il weekend di Misano con il piede giusto, chiudendo il turno in quarta posizione, davanti a un ottimo Axel Bassani. Il pilota più giovane del mondiale Superbike riesce per la prima volta a portare una Ducati in top 10, agguantando la quinta piazza, pagando però sette decimi dalla vetta. Bene anche la Panigale V4R del team Barni affidata a Tito Rabat, che si ferma in sesta posizione.

Paga un distacco importante invece Scott Redding, che è costretto a fermarsi nelle prime fasi del turno per un problema alla pompa dei freni. Il portacolori Ducati non va oltre il 12esimo crono finale, chiudendo di fatto come l’ultima Ducati in pista.

Accusa qualche problema nella prima sessione di libere e viene un po’ a mancare nelle posizioni di testa anche Jonathan Rea: il campione del mondo in carica nei primi minuti resta molto nei box a colloquio con i propri tecnici, salvo poi rientrare in pista e completare 14 giri, il più rapido dei quali lo porta in ottava posizione, a 941 millesimi dal leader della sessione e diretto rivale in campionato.

Sorride invece Honda, che porta entrambi i piloti ufficiali in top 10: Leon Haslam è settimo e precede il compagno di squadra Alvaro Bautista, nono. Tra i due si inserisce proprio Rea, mentre a chiudere la top 1 troviamo Michael van der Mark, primo dei piloti BMW. La casa tedesca fatica un po’ in questo avvio di weekend e Tom Sykes non va oltre il 14esimo crono.