SBK | Mandalika: Rinaldi si prende il venerdì di libere

Archiviato il primo round, non c’è tempo per riposare perché la Superbike vola subito in Indonesia, dove questo fine settimana ha luogo il secondo appuntamento della stagione. A Mandalika è ancora Ducati a fare la voce grossa, con il team ufficiale che la fa da padrona nel venerdì di libere: è però Michael Ruben Rinaldi a imporsi in questa prima giornata del weekend, e nella combinata firma una nuova doppietta con Alvaro Bautista in seconda posizione.

Tornati a Mandalika a distanza di pochi mesi, i piloti hanno trovato pista asciutta ma condizioni piuttosto insidiose, l’asfalto scivoloso ha fatto finire a terra molti piloti, fra questi anche i due portacolori Aruba. Nonostante una caduta nelle FP1, Rinaldi ha siglato il miglior crono migliorando poi nel pomeriggio e fermando il cronometro sull’1’32”468. Il romagnolo è stato migliore del compagno di squadra per soli 29 millesimi. Il campione in carica è scivolato durante le FP2 alla Curva 1, fortunatamente senza alcuna conseguenza.

In terza posizione troviamo Toprak Razgatlioglu, che rispetto ai due piloti Ducati paga un distacco di un decimo e mezzo. Non moltissimo in termini di cronometro, ma sicuramente i due portacolori della Rossa hanno fatto la differenza ancora una volta. Il turco, che qui nel 2021 aveva conquistato il suo primo titolo mondiale, è l’unico che si avvicina in qualche modo a Rinaldi e Bautista.

Jonathan Rea infatti è quarto, ma accusa un ritardo di oltre sette decimi dalla vetta, a conferma del fatto che le difficoltà di Phillip Island proseguono anche in Indonesia. Certo, siamo solo al venerdì e le condizioni non erano ottimali, ma il distacco dei due ducatisti rappresenta una conferma dello strapotere della quattro cilindri.

Inizia invece con il piede giusto il weekend di BMW, che riesce a piazzare entrambe le moto ufficiali in top 10: Michael van der Mark è quinto, mentre Scott Redding è decimo con l’altra M1000RR. Oltre sette decimi il gap dell’olandese, mentre il britannico supera di oltre un secondo il distacco dalla vetta.

In sesta posizione c’è Remy Gardner, che dopo un round inaugurale amaro, cerca il riscatto e inizia l’appuntamento di Mandalika con un passo diverso, riuscendo a essere il secondo dei piloti Yamaha, solo alle spalle di Toprak. L’australiano del team GRT è anche il migliore dei piloti indipendenti, mentre il suo compagno di squadra Dominique Aegerter è solo 12° a 1.3 secondi da leader di giornata.

Venerdì opaco per Alex Lowes e Andrea Locatelli, settimo e ottavo rispettivamente. Dopo il guizzo di Phillip Island, il bergamasco della Yamaha è il primo ad andare oltre il secondo di ritardo dal leader di giornata. In nona posizione troviamo Axel Bassani, secondo pilota indipendente dopo Gardner e terzo dei portacolori Ducati nella top 10. Faticano invece Danilo Petrucci, 15° con la Panigale V4R del team Barni, e Philipp Oettl, 16° con la quattro cilindri del team GoEleven.

Giornata amara anche per Honda, che non vede alcuno dei suoi portacolori nelle prime dieci posizioni: Xavi Vierge è 11° e paga 1.3 secondi da Rinaldi, mentre Iker Lecuona non va oltre la 17esima posizione. Lo spagnolo ha perso praticamente l’intera FP1 a causa di una scivolata avvenuta a inizio turno che lo ha costretto a rimanere nei box.