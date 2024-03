SBK | Bulega da record: “Il mio tempo poteva essere più veloce!”

Dominatore assoluto dei test pre-stagionali, vincitore al debutto in Superbike. Non si può certo dire che Nicolò Bulega non si stia adattando bene alla classe regina delle derivate di serie, perché anche i test di Barcellona, messi in archivio ieri, portano la sua firma. Il portacolori Aruba.it Racing – Ducati ha dominato il Day 1 per poi confermarsi nella giornata conclusiva andando anche sotto al record della pista.

Il riferimento del Montmelo era fino a ieri appartenuto ad Alvaro Bautusta, che aveva sigillato un 1’40”264. Ora però è Bulega ad avere il record del tracciato, dopo che ieri ha firmato un 1’40”172: “Non voglio dire che sia più facile, ma nei test si può provare a essere veloci molte volte. In un weekend di gara non è possbile, perché non hai tante gomme. Sei in una situazione diversa”.

Il rookie si è dimostrato ancora una volta un grande contendente e appare a proprio agio in sella alla Ducati Panigale V4R, con cui conclude i test da dominatore e stila un bilancio del lavoro svolto: “Sono contento di come sono andati questi test. Secondo me abbiamo trovato una buona base di partenza per il weekend della prossima settimana. Non era scontato, perché le condizioni erano completamente diverse rispetto all’Australia, ma alla fine ci siamo rivelati veloci anche in queste condizioni e su un altro tracciato. È importante, ma anche gli avversari hanno fatto un ottimo lavoro. Cercheremo di trovare qualcosa per fare ancora meglio”.

Ma qual è stato il segreto della sua velocità e costanza? Il campione Supersport in carica racconta che non è stato tutto rose e fiori, qualche difficoltà si è presentata nel corso dei due giorni, condita con una piccola scivolata che però non ha avuto conseguenze: "Non abbiamo fatto niente di speciale, giusto qualche setup diverso, ma siamo tornati indietro. Ho fatto un po’ di giri buoni con il setup del Day 1, perché quello che avevamo provato nel Day 2 mi piaceva in alcune aree, ma non in altre. Dopo una caduta alla Curva 1 siamo tornati indietro e anche il feeling è tornato quello di prima”.

L’unico in grado di avvicinare il tempo record di Bulega è stato Toprak Razgatlioglu, che in entrambe le giornate gli ha chiuso alle spalle, avvicinandosi moltissimo nel Day 2. Il portacolori BMW sembra un avversario molto tosto, ma il pilota Ducati ritiene di aver potuto ottenere qualcosa di più nell’ultimo time attack.

"Toprak è arrivato molto vicino all’ultimo giro. Ma, a parte questo, sono contento perché il passo è stato buono. Ho fatto un gran giro, ma non nelle condizioni perfette. Inoltre, quando ho provato di nuovo con la seconda gomma morbida, ho commesso un errore, ma in quel momento ero un decimo più veloce del mio tempo precedente. Quindi il mio tempo sarebbe stato un po’ meglio, ma per essere solo un test è stato buono”, conclude Bulega.