SBK | Mandalika: Bautista implacabile trionfa in Gara 1

Alvaro Bautista non si ferma più: dopo aver fatto bottino pieno a Phillip Island, riparte da Mandalika con un nuovo successo e in Gara 1 trionfa facendo ancora una volta la differenza su tutto il resto della griglia. Scattato dalla prima fila, si è subito messo davanti a dettare il ritmo, tagliando il traguardo con quasi cinque secondi di vantaggio su Toprak Razgatlioglu, secondo alla bandiera a scacchi.

Nulla ha potuto il pilota Yamaha, che aveva provato a fermare l’alfiere Ducati conquistando la Superpole. Nonostante partisse dalla prima casella, Toprak non ha potuto far altro che accodarsi e concludere Gara 1 sul podio. Sulla carta, Mandalika è una pista congeniale alla R1 e lo dimostrano entrambi i portacolori ufficiali, che monopolizzano il podio ma devono fare i conti con lo spagnolo. Continua infatti anche in Indonesia il bel momento di Andrea Locatelli, che chiude la prima manche in terza posizione.

Sei secondi separano Locatelli dal vincitore, ma il bergamasco della Yamaha ha mostrato un ottimo passo, rimasto solo “imbottigliato” nel traffico dei primi giri. Resta ai piedi del podio un ottimo Axel Bassani, che anche in Indonesia si conferma il miglior indipendente. Il pilota del team Motocorsa si mostra combattivo e competitivo ed è il secondo pilota Ducati al traguardo. Sorride anche Danilo Petrucci, che al debutto sul tracciato di Mandalika, riesce a stare al passo e taglia il traguardo in quinta posizione.

Tra le Ducati, manca l’altra ufficiale: disastro infatti per Michael Ruben Rinaldi, che pur avendo il passo per lottare per le posizioni di vertice, si ritrova spettatore di Gara 1. Il pilota del team Aruba incappa in una caduta a poche curve dal via e finisce nella ghiaia dopo aver toccato la ruota posteriore di Bassani, nel tentativo di sorpasso. Si conclude dopo pochi metri la gara di Rinaldi, che accumula il primo zero della stagione e cercherà il riscatto nella domenica indonesiana.

Non va meglio a Jonathan Rea, che pur non incappando in una caduta, mostra ancora enormi difficoltà. Il pilota Kawasaki non riesce mai a tenere il passo dei primi e inizia il weekend con una penalità. In Superpole infatti ostacola Philipp Oettl e perde tre posizioni sulla griglia. Al via non è in grado di stare con i primi e l’unica soddisfazione è quella di passare sotto la bandiera a scacchi davanti al compagno di squadra Alex Lowes. I due portacolori Kawasaki sono infatti nono e decimo rispettivamente.

Davanti al nordirlandese in enorme crisi c’è anche la BMW di Michael van der Mark. L’olandese è l’unico dei portacolori ufficiali ad arrivare al traguardo. Sabato a doppia faccia dunque per la Casa di Monaco, che vede van der Mark in sesta posizione ma Scott Redding fermo ai box e decisamente alterato. Sorride anche Honda, che nonostante le grandi difficoltà mostrate, agguanta la top 10 con Xavi Vierge, settimo. Iker Lecuona invece non va oltre la 12esima posizione.

Nel gruppo dei primi dieci si infila anche Dominique Aegerter, che anche a Mandalika si mostra molto combattivo. Lo svizzero si prende l’ottava posizione nel finale con un grande sorpasso sferrato su Jonathan Rea ed è l’unico dei piloti GRT a prendere parte alla gara. Out infatti Remy Gardner, costretto a saltare la prima manche per un virus gastrointestinale. Stesso problema per l’altro rookie Eric Granado.