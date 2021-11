SBK | Mandalika, Libere 3: Redding in testa con record

Toprak Razgatlioglu è stato il dominatore del venerdì e sembrava inavvicinabile al termine delle due sessioni di prove libere, tuttavia il sabato mattina di Mandalika racconta una storia diversa: è Scott Redding a mettersi in cima alla classifica dei tempi, abbassando notevolmente il crono e stabilendo il nuovo riferimento della pista indonesiana.

Il pilota Ducati ferma il cronometro sull’1’33”486, andando al comando della terza sessione di prove libere e precede di 82 millesimi il leader del mondiale. Razgatlioglu infatti è costretto a inseguire per la prima volta in questo weekend ed è secondo al termine di un turno che lo ha visto molto tempo nel box. Il turco infatti sembrava in difficoltà soprattutto nelle fasi iniziali del turno e ha disputato solamente 6 giri, al contrario dei suoi avversari che hanno superato la doppia cifra.

Il pilota Yamaha però trova un buon giro nel finale e si mette davanti al compagno di marca. Anche in quest’ultimo turno, Garrett Gerloff è terzo e la top 3 conquistata in tutte le sessioni lascia pensare che Yamaha si sia ben adattata a questa pista. Lo statunitense del team GRT paga però un distacco già più importante dalla vetta, ben mezzo secondo. L’altra Yamaha ufficiale continua la sua progressione: Andrea Locatelli entra in top 10 con la settima posizione, a nove decimi e mezzo dalla vetta.

In queste FP3 restano più in ombra i contendenti al titolo. Razgatlioglu è autore di pochi giri, ma anche Jonathan Rea non si rende protagonista di guizzi particolari. Il campione del mondo in carica chiude con il quarto crono e accusa poco più di sei decimi di ritardo da Redding. 14 sono i giri completati dal pilota Kawasaki, che però non riesce a trovare il giro che gli consenta di andare in testa. Tuttavia, attenzione nel momento decisivo, la Superpole.

Un ottimo Axel Bassani è ancora una volta il secondo pilota Ducati. Il portacolori Motocorsa agguanta una top 5 dopo aver anche comandato il turno nei primi minuti. L’italiano è più distante rispetto al compagno di marca e sono ben sette i decimi di ritardo da Scott Redding. Alle sue spalle troviamo Alvaro Bautista, sesto e unico pilota HRC in pista questo fine settimana. Si conclude infatti con largo anticipo il round di Mandalika di Leon Haslam, costretto a fermarsi per un problema al braccio. Non è certo il miglior modo di terminare la stagione e il suo percorso in Superbike per il britannico.

Ultimo round della carriera anche per Chaz Davies, che però trova un buon giro nel sabato mattina indonesiano ed è nono. Il gallese del team Go Eleven resta alle spalle di Christophe Ponsson, ottavo a sorpresa. Chiude la top 10 Tom Sykes, primo dei piloti BMW e per la prima volta nel weekend davanti al compagno di squadra Michael van der Mark, che non va oltre la 16esima posizione. Fatica anche Michael Ruben Rinaldi, fuori dal gruppo dei primi dieci e solo 14esimo.