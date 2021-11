SBK | Mandalika: stratosferica Superpole di Razgatlioglu

L’ultima Superpole della stagione va in archivio e porta la firma di Toprak Razgatlioglu, che ristabilisce le gerarchie a Mandalika e sigla un tempo stratosferico. Il leader del mondiale frantuma il record della pista ed è l’unico a scendere sotto il 33, rifilando ben tre decimi al primo degli inseguitori e diretto rivale in classifica, Jonathan Rea. La lotta mondiale si rinnova anche in qualifica, con il turco che conquista la sua terza Superpole dell’anno.

Il pilota Yamaha si conferma in grande spolvero e registra un 1’32”877, nessuno era mai riuscito a scollinare il 32. Insegue anche stavolta Rea, che scatterà dalla seconda casella e dovrà andare a caccia del leader se vorrà tenere aperta la lotta iridata. A chiudere la prima fila troviamo Scott Redding, autore di un sabato solido fino ad ora: il pilota Ducati, dopo aver firmato il miglior crono nelle FP3, conferma lo stato di forma in qualifica e si porta in terza posizione, restando molto vicino al gruppo di testa.

Ad aprire la seconda fila c’è Garrett Gerloff, anche lui si conferma efficace, ma dovrà riproporsi in gara per portare a frutto i buoni risultati visti fino ad ora. Lo statunitense del team GRT però accusa un ritardo già più importante, restando a oltre sei decimi e mezzo dal compagno di marca e poleman. Accanto al texano scatterà Andrea Locatelli, autore di un fine settimana in progressione. Sette sono i decimi che separano il bergamasco dal vicino di box, ma riesce ad agguantare un ottimo quinto tempo. La sesta piazza è ad appannaggio di Tom Sykes, che si rende protagonista di una buonissima qualifica: il pilota BMW, al suo ultimo fine settimana in Superbike, conclude la sua Superpole in seconda fila.

Fino ad ora si dimostra decisamente in forma anche Axel Bassani: costantemente il secondo dei piloti Ducati, l’alfiere Motocorsa conquista la settima casella, andando così ad aprire la seconda fila, che condivide con Alvaro Bautista e Michael van der Mark, ottavo e nono rispettivamente. Chiude la top 10 Leandro Mercado, che precede di pochi decimi Chaz Davies, 11esimo alla sua ultima Superpole della carriera. Qualifica decisamente sottotono per l’altra Ducati di Michael Ruben Rinaldi, solamente 14esimo davanti al connazionale Samuele Cavalier, 15esimo.

Alvaro Bautista è l’unico dei piloti HRC in pista: Leon Haslam è stato costretto a fermarsi per il dolore a seguito di un intervento al braccio effettuato tre settimane fa. Finisce dunque in questo modo l’avventura del britannico in Superbike. Finale di stagione amaro anche per Alex Lowes, caduto durante le FP3 e dichiarato unfit prima dell’inizio della qualifica. Il pilota Kawasaki conclude così il suo 2021, nella speranza di tornare al 100% nel 2022.