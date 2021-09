SBK, Magny-Cours: otto volante Rea, è Superpole con record!

Magny-Cours si conferma nuovamente feudo di Jonathan Rea, che conquista l’ottava Superpole della stagione e batte un nuovo record: con questa partenza al palo arriva a quota otto consecutive in un solo anno e supera Ben Spies, che nel 2009 ne aveva conquistate sette. È doppio record per il pilota Kawasaki, che con il suo 1’35”683 ritocca di 13 millesimi il precedente crono più rapido di Tom Sykes, che aveva fatto segnare il record della pista nel 2018.

Il pilota Kawasaki regola tutti gli avversari e quest’anno si dimostra imbattibile con la gomma da tempo, firmando il miglior crono proprio nel finale di turno, quando la bandiera a scacchi già sventolava. Rea infligge un decimo a Toprak Razgatlioglu, che sembrava ormai saldamente al comando ma che si è poi piegato al diretto rivale in classifica e scatterà così dalla seconda casella della griglia. Appaiati in classifica e anche in griglia, i due contendenti al titolo preannunciano una gara decisamente combattuta.

Chiude la prima fila un ottimo Tom Sykes, che in Superpole si mostra ancora una volta piuttosto efficace e riesce ad agguantare una terza posizione che lo tiene vicino al duo di testa. Il pilota BMW paga due decimi dalla vetta e può ritenersi soddisfatto del proprio turno. Superpole positiva per la Casa bavarese, che porta entrambe le M1000RR in top 10: Michael van der Mark, dopo essere rimasto fermo ai box per tutte le FP3, in qualifica scende in pista e chiude con il decimo tempo.

Ad aprire la seconda fila troviamo l’altra Kawasaki, quella di Alex Lowes. Il britannico accusa un ritardo di poco più di tre decimi dal compagno di squadra e detentore della Superpole e scatterà dalla quarta casella. A suo fianco ci sarà Andrea Locatelli, che è il secondo dei piloti Yamaha e conquista un’ottima posizione di partenza su un tracciato dove si trova al debutto con la Superbike. Leon Haslam chiude la prima fila: il pilota Honda è quinto dopo aver lasciato tutti con il fiato sospeso nel finale per via dei tempi veloci. Il vantaggio accumulato nel giro è stato perso nell’ultimo settore e l’inglese scatterà dalla sesta casella.

Bisogna scorrere la classifica dei tempi fino alla settima posizione per trovare la prima delle Ducati. Per la prima volta in questo weekend, Michael Ruben Rinaldi è davanti al proprio compagno di squadra e i due riscontrano diverse difficoltà durante la sessione di qualifica. Il romagnolo paga sette decimi dalla vetta e precede Scott Redding, che invece non va oltre l’ottavo crono a ben otto decimi dal suo rivale in classifica e detentore della Superpole. Nel momento decisivo entra in difficoltà anche Chaz Davies, efficace in tutti i turno di libere ma solo 11esimo al termine della qualifica.

Il gallese del team Go Eleven perde la top 10 a favore di Lucas Mahias, che in Gara 1 partirà dalla decima casella della griglia. Il pilota di casa riesce a mantenere il decimo crono nonostante una caduta avvenuta proprio all’ultimo giro della sessione. Il francese del team Puccetti non ha riportato conseguenze e scatterà dietro a Michael van der Mark, nono come già detto. Restano invece molto indietro Garrett Gerloff, solo 12esimo dopo il buon tempo delle FP3, Axel Bassani e Alvaro Bautista, 13esimo e 14esimo rispettivamente.