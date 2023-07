SBK | Sykes lascia l’ospedale dopo l’incidente di Donington

A distanza di una settimana dalla paura e dal dolore della caduta, Tom Sykes esce finalmente dall’ospedale. Il round di Donington è stato decisamente complicato per il britannico, che in sella alla BMW in sostituzione dell’infortunato Michael van der Mark, è incappato in un violentissimo highside nelle prime fasi di Gara 2, finendo a terra e coinvolgendo anche Michael Ruben Rinaldi e Loris Baz.

Nella carambola, Sykes si è fratturato ben 10 costole, di cui tre in due parti, e ha rimediato una frattura alla caviglia destra. Trasportato immediatamente all’ospedale di Nottingham, è stato ricoverato per una settimana, ma la migliore notizia è che finalmente il pilota BMW è stato dimesso. Ad annunciarlo è lo stesso Sykes in un post sui social, in cui spiega le fratture e racconta di quanto la vicinanza e il supporto di amici e appassionati lo stia aiutando.

"Eccoci qui a lasciare l'ospedale esattamente una settimana dopo esservi entrati”, scrive il pilota inglese. “Devo ringraziare tantissime persone, ma fortunatamente tutte sanno chi sono. Ma soprattutto tutto il personale medico, da quello a bordo pista a Donington fino alla mia permanenza al Queen's Medical Centre di Nottingham. Hanno fatto un lavoro straordinario. Inoltre, i miei sponsor tecnici Dainese e Shark Helmets hanno fatto un lavoro incredibile”.

"Ho dieci costole di destra rotte e tre di queste con una doppia frattura, quindi essenzialmente 13 fratture nella gabbia toracica destra (non l'ideale quando si ride!). Inoltre, una frattura alla caviglia sinistra, che però non conta quando sono coinvolte le costole. Questo è essenzialmente il primo ostacolo superato. Ora mi concentrerò sul recupero e sul tempo da trascorrere con la famiglia e gli amici per il mio ritorno. Voglio ringraziare tutti per gli auguri di pronta guarigione. Sono davvero apprezzati e rendono le cose un po' più facili. Apprezzo molto il sostegno che mi è stato dato”, conclude la didascalia del post, che correda la foto di Tom fuori dall’ospedale con le stampelle.

Ancora non sono noti i tempi di recupero, ciò che è certo è che non sarà presenta a Imola. Tuttavia, proprio nel round del Santerno che si disputa questo fine settimana dovrebbe tornare in azione Michael van der Mark, fuori dalle gare per un infortunio alla gamba rimediato ad Assen a fine aprile.