SBK, Magny-Cours, Libere 3: Redding vola, Razgatlioglu insegue

Il sabato mattina di Magny-Cours inizia nel segno di Scott Redding, che firma il miglior crono della terza sessione di prove libere. Il portacolori Ducati è il terzo pilota diverso a chiudere con il tempo più veloce nei tre turni disputati, a dimostrazione di quanto questo mondiale sia tirato e di come i primi tre della classifica, ognuno con il miglior tempo nelle sessioni, siano in una lotta equilibrata.

Redding infligge due decimi al primo degli inseguitori, Toprak Razgatlioglu. Il pilota Yamaha chiude il turno con il secondo tempo e si presenta alla qualifica con buone sensazioni. La R1 sembra comunque comportarsi bene sul tracciato francese, mettendo tre moto nelle prime dieci posizioni. Garrett Gerloff è accreditato del terzo tempo di questo turno e paga tre decimi dalla vetta. Risale la china anche Andrea Locatelli, che si porta in sesta posizione, pur accusando un ritardo di sette decimi da Redding.

Tra i due piloti Yamaha si inseriscono le Kawasaki, grandi favorite di questo round. Jonathan Rea è apparso meno incisivo rispetto ai rivali in questo turno mattutino e si ferma in quinta posizione. Il campione del mondo in carica resta indietro di ben quattro decimi da uno dei suoi rivali nel mondiale e precede il compagno di squadra. Alex Lowes conferma lo stato di forma della ZX-10RR a Magny-Cours e chiude il turno con il quinto crono, anche se è il primo a pagare un ritardo di oltre mezzo secondo dal leader.

Ancora una volta, la seconda Ducati nella classifica dei tempi è quella di Chaz Davies, che interpreta bene questa pista e si porta in settima posizione, a otto decimi dal compagno di marca. Il gallese del team Go Eleven resta davanti anche all'altro portacolori ufficiale, Michael Ruben Rinaldi. Il romagnolo fatica ancora e resta ai margini della top 10, chiudendo in decima posizione a ben un secondo dal compagno di squadra e leader della sessione.

Davanti a lui troviamo Tom Sykes, ottavo con l'unica BMW superstite di questo turno. Michael van der Mark infatti non ha completato alcun giro cronometrato a causa di un problema tecnico che lo ha costretto a restare nel box. L'olandese è dunque ultimo nella classifica dei tempi. Dietro al britannico della BMW si piazza Leon Haslam, primo dei piloti Honda in nona posizione, mentre Alvaro Bautista è 11esimo.