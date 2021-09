SBK, Magny-Cours, Gara 1: Razgatlioglu piega Rea, podio Locatelli

Il circuito di Magny-Cours è sempre stato terreno di conquista di Jonathan Rea, ma in Gara 1 Toprak Razgatlioglu toglie lo scettro al pilota Kawasaki e si impone con una prova di forza incredibile che lo conferma leader con cinque punti di vantaggio sul britannico. Il pilota Yamaha vince la sua settima gara stagionale proprio sulla pista dove ha trovato la sua prima affermazione mondiale e piega il campione in carica, che passa sotto la bandiera a scacchi in seconda posizione.

Rea paga ben quattro secondi di distacco dal vincitore e, se nelle prime fasi ha provato a tornare in vetta, nel finale lascia andare il diretto rivale e limita i danni. Nella festa Yamaha brilla anche Andrea Locatelli, che si conferma ancora una volta in grande crescita e riesce a conquistare un nuovo podio. Il bergamasco passa sotto la bandiera a scacchi in terza posizione, complice anche la caduta a metà di gara di Alex Lowes, che era terzo salvo poi finire nella ghiaia e perdere ogni possibilità di combattere per il podio.

Locatelli approfitta dell’errore del pilota Kawasaki e sale sull’ultimo gradino del podio, sferrando un attacco deciso su Michael Ruben Rinaldi. Il pilota Aruba.it Racing – Ducati è rinvigorito in Gara 1 e riesce ad essere il primo dei piloti Ducati. Il romagnolo è autore di una solida gara ma subisce il sorpasso del connazionale della Yamaha e passa sotto la bandiera a scacchi in quarta posizione.

Gara 1 da dimenticare invece per Scott Redding, che arranca nelle posizioni di rincalzo dal semaforo alla bandiera a scacchi. Il pilota Ducati appare completamente diverso da come lo avevamo visto nelle prove e fatica per tutta la gara a tenere in traiettoria una Panigale V4R che sembra inguidabile. Il portacolori Aruba.it Racing – Ducati lotta sin dal primo giro a metà gruppo, composto da ben sei piloti. Al traguardo però si deve accodare ed è solamente 12esimo dopo una scivolata clamorosa nel tentativo di sorpasso su Chaz Davies. Redding è ora a 59 punti dal leader del mondiale.

Redding resta indietro al grande gruppo in lotta per le restanti posizioni, ma il migliore è Michael van der Mark, che riesce a mettersi alle spalle i problemi della mattinata e chiude in quinta posizione, davanti al suo compagno di squadra Tom Sykes, terzo in griglia ma solamente nono al traguardo. L’olandese precede Alvaro Bautista, sesto con la Honda.

Chaz Davies è il secondo pilota Ducati e migliore degli indipendenti e riesce a mettersi alle spalle anche il più favorito Redding, in estrema difficoltà. Alle spalle del gallese del team Go Eleven si piazza un ottimo Axel Bassani, ottavo con la Ducati del team Motocorsa. Leon Haslam chiude la top 10, dietro al già menzionato Tom Sykes. Da segnalare l’assenza di Lucas Mahias, costretto a saltare Gara 1 a causa di un ematoma rimediato nella caduta della Superpole di questa mattina.