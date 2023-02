SBK | Ducati chiude i test di Portimao con record e buone risposte

Carica lettore audio

Ducati ha una certezza: anche nel 2023 avrà il potenziale per poter lottare per i titoli iridati della World Superbike. Nella 2 giorni di test svolti a Portimao, il team di Borgo Panigale ha portato a casa diverse informazioni, utili per comprendere meglio la versione 2023 della Panigale V4 R.

Alvaro Bautista, campione del mondo in carica della serie, non si è limitato a ottenere il miglior tempo nell'ultima giornata di prove con il crono di 1'39"035, ma anche di mettere il suo nome in cima alla lista dei piloti in grado di fare il record della pista.

Il crono ottenuto dall'iberico, infatti, è il più veloce mai fatto nella categoria. Ma, partendo da questo tempo, è utile sottolineare come Michael Ruben Rinaldi sia stato capace di fermarsi ad appena 109 millesimi di secondo dal compagno di squadra.

Resta così negli occhi una prova sul giro secco molto interessante, ma in casa Ducati la felicità è riposta maggiormente nei riscontri sul passo gara. Sul giro secco Jonathan Rea si è dimostrato - al solito - velocissimo, chiudendo a 9 millesimi da Bautista. Sul ritmo gara, invece, il ducatista l'ha fatta da padrone.

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati Photo by: Circuito de Jerez

Ducati si è concentrata in particolar modo sul set up della Panigale V4, migliorando il grip al posteriore e l'aderenza durante l'angolo massimo di piega e in uscita di curva. L'unico intoppo di giornata è stata la caduta di Alvaro in Curva 7, dove ha probabilmente trovato e oltrepassato il limite. Nulla di troppo grave, da cui il pilota è uscito indenne.

“Abbiamo svolto un buon lavoro sia a Jerez che a Portimao. Il tempo che abbiamo fatto registrare oggi non è molto importante. Ciò che ci da grande fiducia è il feeling con la moto che è davvero positivo. Abbiamo fatto un grande lavoro con la squadra, cercando di porre attenzione anche ai più piccoli dettagli. Non vedo l’ora di essere in Australia”, ha dichiarato a fine giornata Bautista.

Queste, invece, le parole di Michael Ruben Rinaldi: “Abbiamo iniziato molto bene questi test chiudendo il primo giorno con il miglior tempo. Mi aspettavo oggi che sarebbero stati tutti più veloci ma anche noi abbiamo fatto passi in avanti importanti. Sono molto soddisfatto soprattutto perché con il mio team siamo riusciti a seguire il programma che avevamo concordato, ponendo una base solida che ci potrà senza dubbio aiutare in futuro”.

I prossimi test della World Superbike si terranno il 20 e il 21 febbraio sul tracciato di Phillip Island. Tre giorni dopo, sempre sullo stesso tracciato, comincerà la stagione con il primo round che andrà a definire il primo leader del Mondiale 2023.

Michael Ruben Rinaldi, Aruba.it Racing Ducati Photo by: Circuito de Jerez