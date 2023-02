SBK | Pedercini sceglie Vinales per la stagione 2023

Carica lettore audio

La griglia di partenza del mondiale Superbike prende sempre più forma e, a poco meno di un mese dall’inizio della stagione, anche l’ultimo team annuncia la propria line-up, che completa così lo schieramento del 2023. Si tratta del team Pedercini, che affiderà la Kawasaki ZX-10RR a Isaac Vinales.

La squadra di Lucio Pedercini, che da quest’anno si unisce alla famiglia Vinales, conterà sul supporto dello spagnolo per tutta la durata del campionato, continuando così il rapporto che era iniziato già nel 2022, quando Isaac aveva disputato alcune gare del mondiale.

Il team farà il suo esordio a partire dal round di Assen, il terzo della stagione, e disputerà solo i round europei. Il TPR e Vinales Racing team entrano così in corsa, tuttavia non manca l’esperienza né alla squadra né al pilota, che oltre alle tre gare disputate in Superbike nel 2022 ha accumulato 37 partenze in Supersport, con un terzo posto come miglior risultato.

Lucio Pedercini, team principal dell’omonima squadra, afferma: “Sono felice di confermare che Isaac tornerà in squadra con noi per la stagione 2023. Abbiamo già lavorato insieme all'Estoril lo scorso anno, quindi ci conosciamo un po'. Stiamo lavorando duramente dietro le quinte e sono fiducioso che la nuova line-up della squadra sarà in grado di ottenere buoni risultati - in ogni caso faremo del nostro meglio. Ci aggiorneremo nelle prossime settimane con ulteriori informazioni sui test, ma saremo pronti per Assen!".

Isaac Vinales dichiara: “Sono molto contento di poter correre con TPR by Viñales Racing nel 2023. Sono felice di tornare nel paddock del Mondiale Superbike e sto lavorando duramente per dare il 100% e sperare nei buoni risultati che sicuramente arriveranno. Voglio ringraziare Lucio, Angel e gli sponsor per la fiducia accordatami".