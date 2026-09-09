WSBK | Ducati annuncia la separazione da Bulega. Nicolò è pronto per salire in MotoGP

Il primo passo verso l'annuncio ufficiale dell'approdo in MotoGP è arrivato. Stamattina il team ufficiale Ducati che corre e domina la World Superbike ha annunciato la separazione da Nicolò Bulega, che avverrà al termine della stagione.

Il leader del Mondiale Superbike è destinato all'approdo nel team VR46 e prenderà il posto di Franco Morbidelli. Per Bulega si chiude così una cavalcata strepitosa nelle derivate di serie, con il titolo Supersport firmato nel 2023 e l'ormai imminente corona che si appresta a indossare in Superbike. Tutto questo indossando i colori ufficiali della Ducati.

"Il team Aruba.it Racing - Ducati annuncia che la collaborazione con Nicolò Bulega si concluderà al termine della stagione 2026 del Campionato del Mondo Superbike", si legge nel comunicato ufficiale diramato stamattina dal team Aruba.it Racing - Ducati.

"Il team desidera ringraziare Nicolò per il percorso straordinario costruito insieme in questi cinque anni. Dal suo arrivo in Supersport nel 2022 alla conquista del titolo mondiale di categoria nella stagione successiva, fino al passaggio nel 2024 in WorldSBK, interpretato da Bulega con determinazione e dedizione".

"Un cammino fatto di lavoro, professionalità ed un forte legame con tutta la squadra, nato dall'impegno quotidiano e consolidato gara dopo gara. Nelle ultime due stagioni il pilota italiano ha chiuso al secondo posto nel Campionato del Mondo Superbike, confermandosi tra i protagonisti assoluti. I risultati ottenuti quest'anno, poi, sono sotto gli occhi di tutti, con 26 vittorie ed un secondo posto nelle prime 27 gare disputate: numeri che raccontano il valore di un pilota cresciuto insieme alla squadra e capace di scrivere pagine indelebili nella storia di Aruba.it Racing – Ducati e della categoria in generale".

"A Nicolò va il nostro più sincero in bocca al lupo per il futuro. Resta un obiettivo da completare insieme: la conquista del titolo mondiale piloti di WorldSBK, il traguardo più importante fino a questo momento della sua carriera".

Stefano Cecconi, team principal di Aruba.it Racing - Ducati, ha commentato così il cammino di Bulega con il team dal 2022 a oggi, non senza un pizzico d'emozione.

"“Quando abbiamo scelto Nicolò, sapevamo di puntare su un giovane pilota di grande talento, ma il percorso fatto insieme ha continuamente superato le aspettative. Una progressione che ci rende particolarmente orgogliosi perché conferma la filosofia del team, che crede nel lavoro, nella crescita dei piloti e nella capacità di costruire risultati importanti passo dopo passo".

"Nicolò si è integrato in modo straordinario, diventando parte della nostra famiglia sportiva. Ha saputo conquistare la fiducia e l'affetto di tutti con professionalità e rispetto. Gli saremo sempre grati e faremo sempre il tifo per lui. Prima, però, c'è ancora una missione da portare a termine per festeggiare al meglio questa splendida avventura”.

Ora non manca altro se non il comunicato ufficiale del team Pertamina Enduro VR46, con cui Nicolò correrà a partire dalla prossima stagione di MotoGP in sella a una Ducati Desmosedici. Per quanto riguarda il team Ducati di Superbike, è invece atteso l'annuncio ufficiale dell'arrivo di Franco Morbidelli.