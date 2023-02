SBK | Test Portimao: Bautista da record, si avvicina a Bagnaia!

Carica lettore audio

Ducati chiude in bellezza l’inverno della Superbike, che trova la sua fine con l’ultima giornata di test a Portimao. Dopo il miglior crono di Michael Ruben Rinaldi nel Day 1, è Alvaro Bautista a concludere con il tempo più veloce il secondo giorno. Il campione del mondo in carica ha fermato il cronometro sull’1’39”035, siglando così il record della pista e andando a comandare con decisione la classifica dei tempi.

Il portacolori Aruba.it Racing – Ducati non si è fatto intimidire da una caduta alla Curva 7 e ha messo a segno 45 giri, di cui il migliore mostruoso, tanto da avvicinarsi al tempo record di Pecco Bagnaia con la MotoGP (1’38”725). La fiducia dello spagnolo in sella alla Panigale V4R sembra davvero incredibile, ma il suo compagno di squadra non è da meno: Rinaldi è infatti terzo a poco più di un decimo dalla vetta, segno che la quattro cilindri è davvero la moto da battere e i suoi piloti si sono mostrati decisamente in forma.

Attenzione però a Jonathan Rea, che come sempre non resta a guardare ed è in agguato. Il nordirlandese è rimasto a soli 9 millesimi da Bautista, a significare il fatto che anche la sua Kawasaki non è lontana né dal tempo di Alvaro né da quello della MotoGP. Anche nella giornata odierna Rea si è ritrovato nella morsa Ducati, ma ha mostrato dei grandi passi in avanti con la sua ZX-10RR.

Insegue ancora Toprak Razgatlioglu, che come nel Day 1 ha chiuso la giornata conclusiva di test in quarta posizione. Nella prima giornata è mancato il time attack, ma anche nel secondo giorno è rimasto attardato, pagando quattro decimi dal leader e rivale in campionato. Il turco precede il suo compagno di squadra Andrea Locatelli, quinto e “primo degli altri”, mentre alle spalle del portacolori Yamaha ufficiale troviamo Iker Lecuona.

Ancora una volta Honda rientra nelle prime dieci posizioni e, pur pagando quasi otto decimi di distacco da Bautista, sta continuando il grande lavoro sulla Fireblade. Lo spagnolo è incappato in una caduta nei primi momenti della mattina, ma poi ha portato avanti la giornata chiudendo con il sesto tempo. Settimo è invece Remy Gardner, primo dei rookie in questa giornata conclusiva di test. L’australiano è anche il migliore dei piloti indipendenti, pur essendo il primo ad andare oltre il secondo di ritardo dalla vetta.

In ottava posizione troviamo Xavi Vierge in sella all’altra Honda ufficiale, mentre il nono tempo è per Tom Sykes. Il britannico ha completato 43 tornate in sella alla Kawasaki del team Puccetti ed è rimasto davanti anche al portacolori ufficiale Alex Lowes, 10° con la ZX-10RR della squadra ufficiale.

Primo dei piloti BMW è Loris Baz, 11° davanti al compagno di marca Michael van der Mark. Sono rimasti più attardati invece i rispettivi compagni di squadra: Garrett Gerloff è 14° con la BMW del team Bonovo e Scott Redding non è andato oltre il 16° crono con la M1000RR della formazione ufficiale. Tra i due si sono inseriti Philipp Oettl con la Ducati del team GoEleven e il rookie Dominique Aegerter, in sella alla R1 del team Yamaha GRT.

Attardato anche Lorenzo Baldassarri, 17° davanti all’altro esordiente Bradley Ray. Hanno infine faticato molto Axel Bassani e Danilo Petrucci, 19° e 20° rispettivamente e molto lontani dalla vetta. Il ternano però ha provato oggi per la prima volta la nuova Ducati Panigale V4R.

Per quanto riguarda la Supersport, ancora una volta il migliore è Nicolò Bulega, che precede Federico Caricasulo e Yari Montella, secondo e terzo rispettivamente. Chiude il gruppo Can Oncu con la Kawasaki di Puccetti. Da segnalare anche oggi la presenza di due piloti MotoGP: sono scesi in pista Miguel Oliveira e Jorge Martin, che stanno scaldando i motori per i test di Sepang della prossima settimana.