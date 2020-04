Honda: “Lo stop non aiuta nello sviluppo della moto”

Il Coronavirus ha fermato ogni tipo di attività sportiva e anche la Superbike ne ha risentito pesantemente. Il mondiale infatti ha già subito modifiche al calendario ed ulteriori cambiamenti sono attesi nel corso dei prossimi giorni. Il trambusto generato dall’epidemia si ripercuote inevitabilmente sul lavoro svolto da piloti e squadre, che si trovano costretti a restare a braccia conserte in attesa di nuovi sviluppi.

Tra i team che accusano maggiormente lo stop forzato c’è indubbiamente Honda. Il team HRC, che ha avviato un nuovo progetto nel campionato delle derivate di serie proprio a partire dal 2020, non ha la possibilità di proseguire il lavoro di sviluppo, fondamentale in questa fase della stagione per non rimanere indietro rispetto alle altre case.

Il team manager Jaume Colom afferma che questa situazione ha forti ripercussioni sullo sviluppo: “Sapevamo dall’inizio che non sarebbe stato facile. A livello logistico siamo partiti da zero, dalle cose basi, passando attraverso tutto il materiale, gli strumenti ed il personale. Questo richiede molte ore di lavoro. Sono molto entusiasta riguardo al progetto, ma dovremo aspettare che la situazione migliori per poter recuperare la vita normale ed il lavoro”.

“Dal punto di vista sportivo, le circostanze attuali ci condizionano molto – prosegue Colom – perché ciò di cui abbiamo bisogno è avere a disposizione ore di allenamento ed andare in pista. Il lavoro è proseguito in Giappone, ma con la moto ed il suo sviluppo non possiamo fare nulla. Come detto, in HRC l’attività è andata avanti, ma lavorare in ufficio non è lo stesso che lavorare in pista. Tutti i dati che abbiamo ottenuto dall’Australia sono stati analizzati, ciò che ci aiuterebbe ora sarebbe guidare la moto”.

Honda è scesa in pista solamente durante i test invernali ed in occasione del primo round della stagione a Phillip Island. I dati raccolti sono stati importanti, ma per non perdere terreno nei confronti degli avversari servirebbe ancora molto lavoro, che non si può svolgere in questa situazione: “Non ci siamo prefissati un tempo, ma ovviamente siamo qui per vincere, o almeno provarci. La speranza ed il desiderio ci sono, se possiamo vincere la nostra seconda gara, non aspetteremo la nostra terza o quarta. Dobbiamo mettere insieme tutti i pezzi, sul piano personale, tecnico ed organizzativo. Non abbiamo una scadenza, non diciamo ‘dal quinto round dobbiamo vincere’, ma spingiamo molto per dare il meglio”.